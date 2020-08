Bemutatkozik Bajna, amely messze földön híres kastéllyal és kispiaccal büszkélkedhet

A koronavírus alaposan átszervezte az életet Bajnán, ahol a tavaszi időszak gyakorlatilag a védekezésről szólt. Az önkormányzat helytállt a nehéz hetekben és a feladatok elvégzése mellett nagy figyelmet fordított a most futó beruházásokra is.

A veszélyhelyzet kihirdetése után – látva a nyugat-európai állapotokat – Bajnán is a lakosság megóvására törekedtek. Azonnal megalakult a helyi operatív törzs, melynek tagjai rendszeresen üléseztek. Bár Pallagi Tibor polgármester saját hatáskörben hozhatott döntéseket, mindig egyeztetett a bizottság tagjaival.

Játszótér épül az óvodában

Az óvodában a TOP-os pályázat kapcsán jelentős munkálatok zajlanak, ugyanakkor a közeljövőben újabb fejlesztés kezdődhet. Az udvaron egy új játszótér kap majd helyet, melyre a Leader-program keretében nyertek támogatást.

– Az önkormányzat gondoskodott a lakosokról, folyamatosan nyomon követtük negyvenhat egyedülálló idős ember életét is. Az ételszállítás pedig biztonságos óvintézkedések mellett zajlott. Egyetlen bajnai polgár sem maradt ellátás, illetve segítség nélkül. Köszönetet szeretnék mondani munkatársaimnak és persze a lakosoknak, hiszen megértették az intézkedések szükségességét és betartották az előírásokat – mondta Pallagi Tibor.

Tavasszal készült el az éves programfüzet: gyakorlatilag a rendezvények tíz százalékát sem tartották meg és a jövőre nézve is nagy a bizonytalanság. Az önkormányzat hamar belátta azt is, hogy idén szűkösebb bevételekkel kell számolniuk, emiatt át kellett alakítaniuk a költségvetést. Forráshiány miatt több fejlesztést elhalasztottak.

– Abban biztosak voltunk, hogy az elnyert pályázati pénzeket nem szabad veszni hagyni, a folyamatban lévő beruházásokat pedig maximális odafigyeléssel be kell fejezni – mondta a polgármester.

Korszerűsítik az épületeket

Az önkormányzat TOP-os pályázaton mintegy 79,6 millió forintot nyert energetikai korszerűsítésre, melyből az óvodában hőszigetelték a tetőt, napelemeket szereltek fel, emellett teljes körű villamoshálózat- és villámvédelmi felújítást is végeztek. A fűtési rendszert korszerűsítették, akadálymentesített illemhelyiséget, parkolót is kialakítottak. A sportcsarnok fűtési rendszere is megújul, a polgármesteri hivatal épületére pedig szintén napelemeket szerelnek fel. A kivitelezést végző Mapex-Bau Kft. magas színvonalú munkát végez. Mindenki sokat tett a megvalósításért, a helyiek mellett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke és Juhász János, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. ügyvezetője is segítséget nyújtott nekik.

Pallagi Tibor bízik benne, hogy a járvány lecsengése után a megfelelő szabályok betartásával segíteni tudják a közösségteremtő egyesületeket és megtarthatják a rendezvényeket, melyek az épített környezet mellett élhetőbbé teszik a falut. Reméli, hogy a költségvetés újra pozitív mérleget mutat majd, és hogy az energetikai korszerűsítés révén megtakarított összegeket más beruházásokra fordíthatják.

Villámárvizek pusztítottak

Az önkormányzat korábban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében mintegy 35 millió forintnyi összeget kapott a vízelvezető árokrendszer fejlesztésére. A projektet még véglegesíteni kell, és remélik, hogy mihamarabb elkezdődhet a munka a Jókai és a Szabadság utcában. Idén nyáron két alkalommal sújtotta a települést villámárvíz, rövid időn belül 35–45 milliméter eső esett Bajnán, a községet átszelő patakok kiléptek a medrükből. Mivel a vízfolyások több hektárnyi területről fogadják be a vizeket, egy ekkora felhőszakadás esetén a jelenleginél kétszer nagyobb meder sem tudna befogadni és hirtelen elvezetni ennyi csapadékot. Pallagi Tibor bízik a vis maior pályázatok pozitív elbírálásában.

Egyre népszerűbb a bajnai kispiac

Sokan csak patak parti kispiacként ismerik Szalmás Katalin birtokát, ahol szinte minden megtalálható, ami egy étel elkészítéséhez szükséges.

Orvosolnák a problémát

Mint arról beszámoltunk, a lakosok korábban aláírásokat gyűjtöttek azért, hogy az 1105-ös út belterületi szakaszán alakítsanak ki forgalomlassító szigeteket. A tervek szerint az útfelújításkor gyalogos-átkelőhelyeket festhetnek fel, illetve közlekedési lámpával is elláthatják az utat. Mint megtudtuk, a forgalom miatt a rezonancia olyan mértékű, hogy a rezgés és a dübörgő kamionok miatt akár a házak is sérültek. Bíznak benne, hogy megoldhatják a problémát és fontos a 12 tonnás súlykorlátozás betartása.

A zöldségeskert megálmodója és üzembentartója elmondta, hogy a területen található egy fóliasátor, ami alatt főként paradicsomot, paprikát nevel, ugyanakkor a birtokon két sor tihanyi levendula, valamint gyümölcsfák is vannak. Bár eleinte kevesen ismerték, szájról szájra járt a kiskert híre, így már nem ritka az sem, hogy valaki Budapestről utazik le némi minőségi, vegyszer- és adalékanyag-mentes áruért. Szalmás Katalin portálunknak elmondta, hogy a helyi termelőkkel sikeresen összefogtak és közösen nagyobb vásárlóerővel bírnak.

Útfelújítás

Bajnán mindig nagy szükség van azokra a pályázatokra, melyek az út- és járdahálózat fejlesztését célozzák meg. Ugyanakkor az önkormányzat lehetőségeihez mérten egy-egy pozitív döntés után saját forrással is kiegészíti az elnyert összeget. Pallagi Tibor örömmel számolt be arról, hogy dr. Völner Pál országgyűlési képviselő tájékoztatása szerint a következő esztendőben megújulhat a falut átszelő főút.

Szatai Róbert méhész például akácból, vegyes virágból, repcéből és napraforgóból készült mézzel is kedveskedik az érdeklődőknek. Tóth Zoltán hentes saját receptúra szerint elkészített füstöltárút kínál eladásra, Szederkényi Máté pedig az úgynevezett elfeledett ősgabonát, az alakor búzát használja fel különböző pék­áruk elkészítéséhez.

Szolgáltatásokkal várják a turistákat

Egyes számítások szerint a bajnai kastély megnyitása után 25-30 ezer látogató fordulhat meg évente a megyénk településén. A lakosok szeretnének felkészülni és megfelelő szolgáltatást kínálni a turisták számára. Többen például szálláshelyet szeretnének nyitni.

Könyvtár

A tavaszi vírushelyzet alatt a községi könyvtár az online térbe költözött. Pósa Andrea könyvtárostól, művelődésszervezőtől megtudtuk, hogy rajzpályázatot is hirdettek: az óvodásoknál Györfi Mátyás, míg az általános iskolásoknál Sámpár Ajsa nyert, míg a fotópályázat határidejét szeptemberig hosszabbították meg. Indítottak továbbá egy lakóhellyel kapcsolatos rajzpályázatot és egy olvasóversenyt is. A könyvtár újranyitása után bogárbemutatóval, csillagászati esttel és táncházzal várták az érdeklődőket.

Tar Tibor, az Ördöglovas Vendégház üzemeltetője elmondta, hogy a huszonöt férőhellyel rendelkező épület szeptembertől üzemel majd és a nevéhez híven gróf Sándor Móricot ábrázoló festmény és az ő korából származó bútor is várja majd a látogatókat. Bertalan Miklós, a Nagytabán Vendégház üzemeltetője is bizakodva tekint a jövőbe, hiszen az összesen nyolc férőhellyel rendelkező vendéglátóhely is sokkal nagyobb forgalmat bonyolíthat le a jövőben, ezt pedig azzal is szeretnék elősegíteni, hogy a két legismertebb szálláskereső oldalon is meg lehet találni.

Kvíz

A Bajna Községi Könyvtár és az önkormányzat közösen hirdette meg a Bajna Kvíz online információkereső versenyt. A rendkívül sikeres és népszerű vetélkedőt Hummel Zita és Hummel Réka hibátlanul nyerte meg.

A 2012 óta működő Virág Vendégházban osztrák vadászokat és munkavállalókat is el szoktak szállásolni. Virág Antal András tulajdonos reméli, hogy a járvány miatti visszaesést kompenzálja majd a kastély. A falu több pontjáról is jól látni a felújítás alatt álló Sándor-Metternich-kastélyt. A helyiek nagyon várják az átadóünnepséget: a fejlesztés előrehaladottsága kapcsán egyre többen szeretnének egyedi szolgáltatásokat nyújtani a később ide látogató turisták igényeinek kielégítése céljából.

Segít a megye

Korszerűbbek lettek Bajna önkormányzati épületei! A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert közel 80 millió forint uniós támogatás segítségével az óvoda, a sportcsarnok és a polgármesteri hivatal épületét energetikailag korszerűsítették.

A csapadékvíz elvezetés problémájának megoldására a Jókai és Szabadság utcában közel 35 millió forintot nyert a település – mondta el Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. Folyamatban van a 79 millió forintos minibölcsőde projekt a meglévő óvoda épületének bővítésével. Az új csoportszobában akár hét kisgyermek nevelése is lehetővé válik.

A fejlesztéseket finanszírozó határozatokat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.

Az összeállítás a Bajnai Önkormányzat támogatásával készült.