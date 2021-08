Bemutatkozik Bajna, ahol hamarosan minibölcsőde is lesz

A bajnai lakosok már kifejezetten várták, hogy az önkormányzat a korlátozások enyhítésével újra rendezhessen programokat. A község vezetése a közösségi élet újraindítása mellett a pályázatokra is nagy figyelmet fordít.

A 2020-ban berobbant világjárvány Bajnán is éreztette a hatását. A helyiek fegyelmezettek voltak és betartották a szabályokat, ugyanakkor szomorúan fogadták, hogy tavaly az önkormányzat mindhárom kiemelt rendezvénye, tehát a gyermeknap, a falunap és az idősek napja is elmaradt.

Pallagi Tibor polgármester felidézte: a hivatal ügyeleti rendszerre állt át, emellett ötvenkét olyan személynek nyújtottak segítséget, akik életkoruk vagy egészségügyi állapotuk miatt nem tudták elintézni az ügyeiket.

Minibölcsődével bővül az óvoda

Mintegy tíz éve adták át Bajnán a felújított iskola épületét, ezzel párhuzamosan fejlesztették az óvodát. Ennek fényében nem meglepő az sem, hogy az elmúlt években a kisgyermekes családok körében folyamatosan igény mutatkozott bölcsőde kialakítására. Az önkormányzat sikeres TOP-os pályázatának eredményeként az óvodához hozzáépíthetnek egy új hét férőhelyes minibölcsődei épületszárnyat, amelyben külön foglalkoztatóhelyiség, vizesblokk is helyet kap. Az építőanyagok árai és a magas munkadíj az önkormányzatnak és a kivitelezőknek is egyaránt nagy fejtörést okoz, éppen ezért olyan céggel szeretnének leszerződni, amelyik megfelelő referenciával rendelkezik, tőkeerős és garanciát is vállal az elvégzett munkákért.

A testület operatív bizottsággá alakult át, Pallagi Tibor pedig a rendszeres ülésezések alkalmával mindent megvitatott a képviselőkkel és csak az egyeztetések után hozott döntéseket.

– Az enyhülés után végre meg tudtuk rendezni a Bajna–Nagyigmánd páros találkozót, jó ötletnek tartjuk a megyei önkormányzat programját. Vendégeinkkel szeretnénk a továbbiakban is tartani a kapcsolatot – jelentette ki.

Ezúttal is sikeresen pályáztak

A bajnai önkormányzat az elmúlt időszakban különböző pályázatokon bruttó 134 millió forint támogatáshoz jutott. Ebbe természetesen beletartoznak a vis maior pályázaton elnyert összegek, a TOP-os, illetve a Magyar Falu Programos források is. Még tavaly ősszel átadták a megvalósult energetikai fejlesztéseket, a TOP keretén belül az óvodában, a sportcsarnokban, illetve harmadik helyszínként a hivatalban végeztek kisebb-nagyobb korszerűsítéseket. Szintén a TOP nyújt lehetőséget a Jókai utca vízelvezetési problémáinak megoldására. A Magyar Falu Programban megvalósult a faluközpontban található közösségi ház belső felújítása is, a jövőben pedig az Ady, József Attila, Gagarin, Vértes utcákat fogják felújítani.

Pallagi Tibor a jövővel kapcsolatban megjegyezte: a nyári szabadságolások ellenére nincs igazgatási szünet a hivatalban, az ügyintézés lehetőségét biztosítják, ezen fe­lül a különböző projektekre is nagy hangsúlyt fordítanak.

– Köszönjük dr. Völner Pál országgyűlési képviselőnknek, hogy nyomon követi és szívén viseli a falu sorsát, emellett minden kérést meghallgat, és lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) arra pályázhatunk, amelyre a legnagyobb szükségünk van, ezért köszönet illeti Popovics Györgyöt, a megyei közgyűlés elnökét is. Szeretném kiemelni dr. Juhász Jánost, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. vezetőjét is, aki képzett munkatársaival segítséget nyújt nekünk a projektek megvalósításában – tette hozzá.

Hagyomány

Bajna írott történelme a 11. századig vezethető vissza, hiszen már 1087-ben egyházashely volt. Bajna hírét a Sándor–Metternich-kastély alapozta meg, mely a 19. század harmincas éveiben az „ördöglovas” Sándor Móric gróf lakhelye volt. A legenda szerint gróf Sándor Móric fogadásból egyszer akkora tüzet rakott a bajnai Őr-hegyen, hogy annak a fényét még Bécsből is látni lehetett. A helyiek az ő példáját követve minden év április 30-án meggyújtják a hegy tetején állított máglyát. Az elmúlt két évben elmaradt a szokásos tömegrendezvény, a Bajnai Tábortűz Hagyományőrző Egyesület tagjai a vírushelyzet miatt kreatív megoldásként fénycsóvával éltették a több évtizedes tradíciót.

Felújítás kezdődik a bajnai óvodában

Flóriánné Kovács Lívia, a Bajnai Napközi Otthonos Óvoda vezetője elmondta, hogy az elmúlt nevelési évben hetvenkét gyermek járt hozzájuk, szeptembertől hatvanöt óvodás látogatja majd az intézményt. Ennek köszönhetően a csoportlétszám kedvezően alakul, csoportonként kicsivel több mint húsz aprósággal számolnak. A vezetővel együtt négy óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens és három gondozó dajka foglalkozik a gyermekekkel.

Flóriánné Kovács Lívia örömtelinek nevezte, hogy LEADER-pályázat keretében új játszóeszközökkel gazdagodott az óvoda udvara, a hintákat és a további játékokat már birtokba vehették a gyermekek. A nyári hónapokban reggel 6 órától 17 óráig tart nyitva az óvoda és naponta átlagosan 25-30 óvodásra kell figyelniük. Augusztusban bezárnak, felújítják a fürdő- és vizesblokkokat, sőt nagytakarítást végeznek, a dolgozók átmossák és fertőtlenítik a plüssjátékokat. A zárvatartás alatt az epöli óvodában biztosítanak felügyeletet a bajnai fiatalok számára, ugyanis a két község intézményei jó kapcsolatban vannak egymással.

Népességmegtartás

A kistelepülések egyik legnagyobb problémája, hogy milyen módon akadályozzák meg a lakosságszám csökkenését és az elvándorlást. Bajnán telkek hiányában nem tud az önkormányzat újabb lakóövezeteket kialakítani, ennek ellenére sokan költöznek a faluba, hiszen az eladásra kínált ingatlanok hamar gazdára találnak. Pallagi Tibor polgármester szerint a bölcsődei beruházás is növeli a falu népességmegtartó erejét.

Díjazott kastély

Április 18-án, a műemléki világnapon elnyerte az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának ICOMOS-díját a felújított Sándor–Metternich-kastély. Az elismerést július 1-jén adták át.

Több mint kétszáz személyre főznek

A Bajnai Napközi Otthonos Óvoda saját főzőkonyhával rendelkezik, ahol azonban nemcsak az intézménybe járó gyermekeknek, hanem az iskolásoknak és az időseknek is készítenek ebédet. Megtudtuk, hogy év közben – amikor az óvoda és az iskola is teljes kapacitással üzemel – nagyjából összesen 210-220 főre főznek. A konyhában a vezetők mellett két szakácsnő, konyhalányok és egy segítő alkalmazott dolgozik, ők felelnek azért, hogy minden nap készüljön valami finomság.

Mivel a közétkeztetést szigorú szabályok rögzítik, így minden esetben alkalmazkodniuk kell a törvényben leírtakhoz. Így például azt is szabályozzák, hogy a gyermekek étrendjét hogyan állítsák össze, vagyis hogy az egyes ételeknek mennyi cukrot, sót vagy fehérjét kell tartalmazniuk. Az étlapon egyébként külön feltüntetik azt is, hogy milyen allergéneket tartalmaz az ebéd. Bajnán elenyésző a gluténérzékeny gyermekek száma: a szülőknek lehetőségük van arra, hogy bevigyék az otthon elkészített speciális ételt, melyet az óvodában felmelegítenek a kicsiknek.

Főzőverseny

Bertalan Miklós önkormányzati képviselő, erdész már háromszor megnyerte a falunapi főzőversenyt, így azóta a megmérettetések alkalmával a Szent Donát Borbarát Egyesület részére főz versenyen kívül. Hobbiszakácsként már lehetősége nyílt arra, hogy többek között Paskai László és Erdő Péter bíborosoknak, Zambó Péter erdőkért és földügyekért felelős államtitkárnak, dr. Völner Pálnak és Popovics Györgynek is főzzön, sőt volt olyan alkalom, amikor négyszáz személy számára készített ebédet. Elmondása szerint a jó vad­étel titka a megfelelő előkészület mellett a jó helyről származó hús, a sok hagyma és a harmonikus fűszerezés.

