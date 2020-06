Bemutatkozik Baj, ahol megújult az Esterházy kispince

Három különböző pályázati forrásból újult meg az Esterházy kispince és környéke, kívül és belül, az ipari műemléknek számító préssel és az udvarral együtt. Ennek megfelelően az I. Baji Bornapok alkalmával végre a nagyközönség is régi fényében tekintheti meg a projekt „végeredményét”, a kivitelezők, valamint az Esterházy Szőlő és Bortermelő Közösségi Egyesület tagjai munkájának gyümölcsét.

Az Esterházyak családi pincéje, amelyet a környéken mindenki kispinceként tart számon, egy esztendő alatt teljesen megújult. Ha manapság a környéken kirándul az ember, láthatja, gondos kezek teremtettek a régi értékekből újat. A lerobbant, már-már romos pince valóban új életre kelt. Az épület, ahogy a másfél hektáros birtok is, rendezett, gondozott.

A hatalmas, XVIII. század derekán készített, prés – amely szerves része a „berendezésnek” – felújítása és beállítása fél évet vett igénybe a további eszközök beszerzésével együtt. Időközben pedig a pince környékét és udvarát is rendbe tették.

Kiválasztják Baj legjobb borát

A járványveszély miatt idén elmaradtak a helyi- és területi borversenyek egyaránt. Ezért az Esterházy Szőlő és Bortermelő Közösségi Egyesület meghirdette Baj község borának kiválasztását. Ez a „zsűrizés” most, rendhagyó módon, az önkormányzat képviselő-testületének lesz a feladata, mégpedig június 30-án. Nevezni most is vörös, fehér és rozé borokkal lehet. Ezek közül kerülhet ki a győztes, de kategóriánként is kiválasztják majd a legjobbat. Az eredményhirdetés azonban csak szeptember közepére, a szüreti felvonulás idejére várható. Fontos kritérium viszont, hogy csak baji szőlőből készült nedűk szállhatnak versenybe a díjakért.

Az elhanyagolt pinceépület felújítására a Neszmélyi Borút Egyesület, valamint Baj és Dunaszentmiklós önkormányzata „alkotta” konzorcium nyert támogatást, amely A tájban élő ember, ökoturisztikai látogatópontok a Nyugat-Gerecsében elnevezésű projektekre a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázott. A kedvező elbírálást követően pedig támogatáshoz is jutott. Ebből Baj önkormányzata több mint 21,6 millió forinttal részesült.

A hatalmas baji bálványos prés

A prést az Esterházy család készíttette az uradalmi dézsmapincéhez 1760-as években, amely a keresztgerendás-orsós prések típusát képviseli, azaz úgynevezett bálványos prés. A szerkezet mérete hatalmas, de nem rendkívüli. Ez a fajta esettenként elérte a Bajon fellelhető méreteit. Gyakran a már felállított prés köré építették magát a présházat. Ennek a présnek az érdekessége sokkal inkább a díszítettségében rejlik. Az ilyen gazdag és művészi faragványokkal ellátott prés nyilvánvalóan ritkaság. Domborművein az összes ábrázolás keresztény. A borral összefüggő téma a Noé részegsége ábrázolás. Szent György és Szent Katalin megjelenítését az magyarázhatja, hogy a szőlőművelés, a borászat naptári határnapjait jelenti úgy, mint április, illetve november. Krisztus megkeresztelésének jelenetére a bor és a víz kereszténységbeli párhuzama lehet a magyarázat. Elképzelhető, hogy a díszítések témáihoz, kidolgozásához egy tudós pap segítségét kérték.

A prés renoválására, helyreállítására, valamint egyéb berendezések megvásárlására a Vidékfejlesztési Programban nyílt lehetőség, mégpedig a Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a natúrparkok ölelésében című projekt kínálta lehetőség alapján. A támogatást az Esterházy Szőlő és Bortermelő Közösségi Egyesület nyerte el. A projekt teljes költsége meghaladta a 3,7 millió forintot. Ebből csaknem 1,5 milliót tett ki az önerő.

A fejlesztések harmadik elemének nevezhetjük az épület környékének rendbe tételét. Ezt is a Vidékfejlesztési Program forrásai tették lehetővé az önkormányzat elnyerte források. A Hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet támogatása elnevezésű projekt megvalósulásának köszönhetően ma már a kispince közvetlen környezete is rendezett és tájba illő, a csaknem ötmilliós támogatásnak és a több mint 1,6 millió forintos önerőnek is hála. Ez a beruházás is szükségszerű volt, és takarékos, költséghatékony keretek között valósult meg. Az már most elmondható mind a három fejlesztésről, hogy a közösség igényeinek megfelelően alakult, a kihasználtsága pedig az aktív, működő civil szervezetek jóvoltából szinte folyamatos lehet.

Fekvése

Baj a Gerecse nyugati lábánál, Tata tóvárosi városrészének közvetlen keleti szomszédságában található. A szomszédos várossal a Baji út köti össze, amely a Petőfi Sándor utcában folytatódik és hossza, a község központjáig, 2,7 kilométer.

Hauzer Tibor, az egyesület elnöke kiemelte, ezekkel a fejlesztésekkel egyértelművé vált, hogy a településen új turisztikai szolgáltatás jelent meg. A prés úgymond összeszerelését szintén a tagok végezték, míg az ipari műemléket Kerti Károly és Szabó István restaurálták.

– Ebben a kispincében állítottunk emléket annak a 2150 akós, 118 ezer literes hordónak is, amely most a helyiség falát díszíti, ami a maga idejében Közép-Európa legnagyobb hordója volt – hangsúlyozta Hauzer Tibor. – Úgy gondoljuk, hogy ez a környék kiváló helyszíne lehet az augusztus 8-ára tervezett I. Baji Bornapok megtartásának is.

Jövőre húzódó munkák

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében infrastrukturális fejlesztésre nyert forrást a Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola.

Két köztisztviselőt díjaznak

Az idei köztisztviselői naphoz kapcsolódóan az önkormányzat két munkatársa is elismerésben részesül, azok közül, akik hosszú időn keresztül kifogástalanul és becsülettel végezték a munkájukat. Baj község közszolgálatért kitüntetésben részesül Kuzma Györgyné, aki 32 évig dolgozott a hivatalban igazgatási előadóként, és még képviselő is volt. Kolléganője, Gelbmann Éva Mária pedig 33 esztendeig látta el, gazdasági előadóként, feladatát a községházán.

Ruttner Csaba, az intézmény vezetője elmondta, hogy pályázatukat tavaly kedvezően bírálták el. Viszont az Emberi Erőforrások Minisztériumától állagmegóvásra – a német nemzetiségi önkormányzat közbenjárására – ötmillió forintot kapott az iskola.

Ezek a karbantartási munkálatok június 20-án már meg is kezdődtek. Ebbe belefér a tantermek, folyosók festése, a faburkolatok rendbetétele. Azaz szeptember elsejére, a 30., ünnepi évnyitóra mégis csak megszépül az iskola.

Új játékokat kaptak

A tervezett beruházásokat, a vizesblokk korszerűsítését, a bejárat és a tornaterem bejáratának akadálymentesítését, a tornacsarnok sportburkolatának cseréjét, a napelemek telepítését a nyári szünet idejére tervezték. Ám a kialakult járványveszély miatt ezek a fejlesztések áthúzódnak a következő esztendőre. Az említett beruházások bruttó költsége egyébként eléri a 112 millió forintot.

A községben már 1899 óta működik óvoda. 2002-ben költözött az intézmény új helyre, és azóta is bővül, „fejlődik”. Egyebek mellett erről számolt be Landbergerné Nagy Zsuzsanna intézményvezető, valamint arról, hogy a jövőben az intézmény fenntartója a német nemzetiségi önkormányzat lesz.

Négy csoporttal indult az ovi, aztán 2015-ben annyi apróság jelentkezett ide, hogy végrehajtottak egy teljes emeleti átépítést. Most már öt ovis csoportba járnak a gyerekek és egy bölcsődei is „üzemel”.

Felújították

Az Assisi Szent Ferenc római katolikus templom orgonáját mintegy ötmillió forintból sikerült felújítani, amelyhez a katolikus egyházközség egymilliós önerővel járult hozzá.

A picinyeknek tornatermük, fejlesztőszobájuk van. Az udvaron Ovifoci-pályát alakítottak ki. Tavaly pedig egy jelentős konyhai fejlesztést vittek véghez.

Így már gond nélkül el tudnak látni ötszáz éhes szájat is. Innen viszik ugyanis a reggelit és az ebédet az iskolások, és innen szállítják ki az időseknek is a melegételt.

A legújabb fejlesztés a Magyar Falu Programból nyert ötmillió forintnak köszönhető. Bekerítették az Ovifoci-pályát, füvesítenek és új játékokat is felszerelnek. Ezekkel a munkálatokkal június 30-ra végezni szeretnének.

Segít a megye

Bajon is sok bajt okoz a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék. Elvezetése jelenleg nem megoldott, veszélyezteti a területen lévő lakóépületeket, ingatlanokat, rontja az itt élők komfortérzetét.

– Ennek azonban hamarosan vége, mert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) segítségével 120 millió forintból felújítják a bel- és csapadékvíz-elvezetést – adta hírül Popovics György a megyei közgyűlés elnöke.

A beruházás célterülete a bel- és külterületi részeket egyaránt érintő Szőlőhegy utca térsége, ahol több mint 2 kilométer hosszan épülnek létesítmények, amelyeken át a csapadékvizet egy tóba vezetik.

A fejlesztést finanszírozó határozatot a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.

Az összeállítás a Baji Önkormányzat támogatásával készült.

PjBaj/vezető