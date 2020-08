Bemutatkozik Bábolna, ahova pihenni, sportolni érkeznek a látogatók

Bábolna eddig leginkább a lovas és mezőgazdasági múltjáról, a Ménesbirtokról, a Csikótelepről és lovasversenyeiről volt nevezetes. Aki viszont ma érkezik a városba, igencsak meglepődhet, hiszen az egykori, mezőgazdaságra és lótenyésztésre épülő település képe mára gyökeresen megváltozott.

Idén júliusban megnyitotta kapuit a Bábolna Strand- és Termálfürdő és megnyílt a Szabadidőpark is, számtalan sportolási és pihenési lehetőséget kínálva az ideérkezőknek. Azóta Bábolna élete is sokkal mozgalmasabb lett, délutánonként és hétvégente megtelnek a parkolóhelyek, az utcák – igazi nyüzsgés jellemzi a várost. Ilyenkor benépesül a Szabadidőpark, a csónakázótó környéke és persze a játszóterek is. A fürdő sikerét jelzi, hogy már a nyitóhétvégén ki kellett tenni a telt ház táblát, azóta pedig már több mint 6 ezer vendéget fogadott a termálfürdő.

Kukoricanap

A település legnagyobb ünnepe a 21 éve minden évben megrendezett Kukoricafesztivál, amely a település egykori mezőgazdasági jellegére utaló közösségi együttlét. Kiállítással, ismert előadók koncertjeivel, a helyi művészeti együttesek fellépéseivel, vásárral, valamint rengeteg szórakoztató gyermek- és családi programmal készülnek minden alkalommal. Az eddigiekben többnaposra húzódó sorozatot idén egy óvatosabb, csendesebb és legfőképpen bensőségesebb hangulatú családi nap váltja, miután a járványhelyzetben Bábolna vezetése is vigyáz a helyiek egészségére. A huszonkettedik mulatság sem marad el, hiszen a település számára rendelkezésre áll a többhektáros Szabadidőpark, ahová mindig érdemes kilátogatni. A szeptember 12-re tervezett családi alkalommal a Szabadidőpark minden szegletét igyekeznek kihasználni a szervezők, így a megfelelő védőtávolság betartásával lesznek programok a Csónakház, a bográcsos, a játszótér és az ifjúsági extrém park környékén is. A délelőttben Écsi Gyöngyi bábszínházát, majd a Fourtissimo gyermekkoncertjét láthatják a családok, de bőségesen lesznek kézműves gyermekfoglalkoztatók, arcfestéssel, csillámtetoválással és bütyköléssel. Idén először dalos foglalkoztatót és szabadtéri rajzszakkört is építenek a programba, a könyvtár pedig mesekuckóval várja a látogatókat. Az ifjúsági korosztály szórakoztatására főzőversenyt, extrémsport bemutatókat, és népi táncházat is szerveznek, a színpadra pedig a helyi művészeti csoportok: a Vadvirág Együttes, a Cseperedők Néptánccsoport, a Tiamo moderntánccsoport után majd a For You Acapella együttest várják.

Nem véletlenül gondolkodott a város komplex fejlesztésben, hiszen sokak számára vonzó a fürdő mellett a jó levegő, a zöld környezet és a számtalan sportolási lehetőség. A teljes fejlesztés több ütemben, közel 13 hektáros területen valósult meg a régi téglagyár területén, melyből a fürdő területe 3, míg a mellette lévő Szabadidőpark közel 10 hektáros területen helyezkedik el.

A hatalmas park számos kikapcsolódási lehetőséggel várja a családokat a legkisebbektől a legnagyobbakig. A gyerekek számára igazi kánaán a Szabadidőpark 900 négyzetméteres játszótere, ahol minden korosztály megtalálhatja a hozzá illő modern, biztonságos – és nem utolsósorban szép játékokat.

Hagyomány

Augusztus 19-én 18 órától ismét zeneszó mellett sétálhatnak az érdeklődők a Bábolnai Arborétum zöldjében. Régi hagyomány elevenedik meg újra, melyben ezúttal Szombathelyi Patrik handpan hangszerével, Korpás Réka és Debreczeni-Kis Helga duója a magyar népi dallamok mentén, a Joó Bence-Lázók Richárd-Lázók Márió trió pedig az improvizatív könnyűzene műfajában adnak magukból és a különböző zenei irányzatokból ízelítőt a bábolnaiak örömére. A helyi erő a műsorkavalkádban a Bábolnai Harmonikások lesznek. A rendezvény alkalmat kínál arra, hogy a látogatók ne csupán a kivételes természeti értékekkel, a park növényvilágával, hanem az ismert és kevésbé ismert hangszerekkel is ismerkedjenek. A zenei élményekkel csalogató rendezvény fő támogatói a bábolnai önkormányzat mellett a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok valamint a Vértes­erdő Zrt. A hagyományos esemény idei mottója: Zenei sokszínűség festőien szép környezetben. Érdekessége, hogy ezúttal kifejezetten fiatal előadóknak nyújt lehetőséget a bemutatkozásra.

Emellett tanösvény, télen pedig szánkódomb is várja a gyerekeket, miközben a felnőttek számára kivilágított teniszpálya, szabadtéri fitneszeszközök és rekortán futópálya is készült. Utóbbi láthatóan nagy népszerűségnek örvend, hiszen nem mindennapi élmény körbefutni a tavat a nádassal, amit már birtokba is vettek a vadkacsák. A park területén egyébként nem is egy, hanem két tavat hoztak létre, ahol még kutyastrand is található.

Simább utakon közlekedhetnek

A Magyar Falu Program keretében elnyert 28 millió forintos támogatásnak köszönhetően több utca is megújul idén Bábolnán. A pályázati forrásból hamarosan elkezdődik a Bábolna Strand- és Termálfürdőhöz vezető Arany János és Deák Ferenc utcák bitumennel történő felújítása. Emellett mart aszfaltburkolatot kap a Névtelen utcával párhuzamos földút is.

A Szabadidőpark számos látványosságát a park közepén, a tóparton felépített Csónakház teszi igazán teljessé. Az épület ugyanis a csónakázási lehetőség és büfé mellett különböző rendezvények megtartására is kiváló, így a baráti grillezéstől kezdve a romantikus esküvőkig szinte mindenre alkalmas helyszín lehet.

Ünnepi szentmise és kenyérszentelés

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapján ünnepi szentmisét tartanak 9 óra 30 perctől Bábolnán a Nepomuki Szent János-templomban. A misét Milus Ferenc, római katolikus plébános celebrálja, aki a szentmise végén megáldja az új kenyeret.

A Bábolna Strand- és Termálfürdőben gyógy- és termálmedencék, 2 finn szauna és gőzkabin várja a pihenni vágyókat. A medencéket tápláló kút 1290 méteres mélységből feltörő 38–40 Celsius-fokos hévize a jódos gyógyvizek csoportjába sorolható, mely keringésjavító és gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, így egyes mozgásszervi és nőgyógyászati megbetegedések kezelésére, illetve ivókúraként is alkalmazható.

Felkerülnek a nevek

Egész évben virágzik képletesen Bábolna Életfája, amely a helyi kisgyermekes családok fontos jelképe a településen. A köztéri alkotás Gera Katalin szobrászművész munkája. A mészkőoszlopon álló bronzkorona levélkéibe mindig az előző évben született gyermekek nevei kerülnek, a város gyarapodásának szép mutatójaként. Évente Életfa-ünnepséget is tartanak, augusztus 28-án lesz a következő. Ekkor 27 apróság nevével bővül a levélsokaság. Az Életfát a képviselő-testület nemrégiben a Megyei Értéktárba is delegálta.

Nem véletlen, hogy a gyógymedencéket elsősorban az idősebbek kedvelik, de egyre több fiatal is használja, hiszen sportolás utáni lazításra is kitűnő.

Bábolna Strand- és Termálfürdő

A 3 hektáron elterülő Bábolna Strand- és Termálfürdő területén a téli időszakban 2 gyógymedence és 1 élményelemekkel ellátott termálmedence várja a vendégeket közel 180 négyzetméteres vízfelülettel. Ezek közül a legmelegebb 38, míg a „leghidegebb” 30 Celsius-fokos. A nyári időszakban a 3 téli medence kibővül egy 200 négyzetméteres élménymedencével, gyerekpancsolóval és 100 nm-es Spray-park­kal, illetve számos sportolási lehetőséggel a strandfocitól a kültéri fitneszparkig. A Bábolna Strand- és Termálfürdő emellett számos egyéb szolgáltatással – sóterápiás gőzkabinnal, 2 finn szaunával, étteremmel, kávézóval és büfével – várja a pihenni vágyókat. A fürdő a hét minden napján nyitva tart hétfőtől vasárnapig 8–20 óra között. A részletes jegyárakról, szolgáltatásokról és aktualitásokról a www.babolnafurdo.hu weboldalon, illetve a facebook.com/babolnafurdo közösségi oldalon találhatnak további információkat.

Ahogy dr. Horváth Klára polgármester nyitóbeszédében elmondta, a fürdő megnyitásával nem a célvonalat érte el a város, az jóval inkább mérföldkő, egy hosszú út eleje. A további fejlesztések célja pedig az, hogy megőrizzék a fürdő emberi léptékű és családias jellegét és színvonalas programokkal tegyék vonzóvá Bábolnát a kikapcsolódni, gyógyulni vágyók számára.

Segít a megye

Bábolna élhetőbbé válásához járultak hozzá a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) nyertes uniós pályázatai. – A júniusban átadott bábolnai Szabadidőpark 590 millió Ft-os TOP-támogatását plusz 87 millió Ft-tal sikerült kiegészíteni. A park

mellé épült 97 millió Ft-os csónakház közel 15 millió Ft pluszforrást kaphatott – összegzett Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. – Örömömre szolgál a

geotermikus projekt megvalósulása is, mely a helyi intézmények energia gazdálkodását segíti. Ehhez közel 200 millió Ft-os hozzájárulást kapott Bábolna, míg az óvoda- bölcsőde felújítására 60 millió Ft jutott.

