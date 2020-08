Bemutatkozik Ászár, ahol a sportolni vágyó fiatalok megtalálják számításaikat

A járványhelyzet ellenére is tovább tudott fejlődni és szépülni Ászár. A településen elindították a kerítés­szépítési programot, új térköves járdák épültek, hamarosan a kerékpárút is megújul és a csapadékvíz-elvezetési problémát is orvosolták.

Bár a tervezetnél lassabban, de tovább szépül Ászár. Pekár Zsolt, a falu polgármestere elmondta, hogy a járványügyi vészhelyzet miatt jelentősen csökkent a település bevétele. Azonban a képviselő-testület nem akart lemondani az összes tervezett fejlesztésükről, ezért a falu tartalékainak egy részét erre használják.

– A falu tartalékaiból kívántuk fedezni a jövőbeni pályázatokhoz szükséges önerőt. Azonban az idei év miatt újra kellett gondolni a terveinket. Nem akartuk felélni az összes megtakarításunkat, és az intézményeink működését is a korábbi szinten szeretnénk tartani, ezért az idén a beruházásokat kicsit visszafogtuk – kezdte Pekár Zsolt, aki kiemelte, hogy a közösség számára fontosabb fejlesztésekre fókuszáltak.

Támogatást kapnak

Minden ászári lakhelyű általános és középiskolás kap idén beiratkozási támogatást. A gyerekenként 10 ezer forintos juttatásért szeptember 30-ig lehet jelentkezni. A támogatásra azok a családok jogosultak, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 265 ezer forintot.

– Az idei fejlesztéseket a falu mind önerőből fedezte. A Közösségi Házra 22 darab napelemet tettünk fel. Ezzel az épület áramhasználatának költségét minimálisra tudtuk redukálni, ráadásul elmondhatjuk, hogy mára az összes intézményünk használja ezt a megújuló energiaforrást. Elindítottuk idén a kerítésszépítési programunkat. Ennek keretében az óvoda belső udvara, az orvosi rendelő és a mellette található gyógyszertár kapott új kerítést és kaput.

Kinyitott a Mini Skanzen

Újra fogadja a látogatókat a Mini Skanzen, a Tájház és Retro Múzeum. A megváltott 3 az 1-ben belépővel pedig ingyenesen megtekinthető a Jászai Mari Emlékház is. A belépődíj felnőttek részére 600 forint, gyermekek, nyugdíjasok és ászári lakosok részére 300 forint. Aki csak a Jászai Mari szülőházát szeretné megnézni, annak 400 forintot, gyermekeknek, nyugdíjasoknak és ászáriaknak pedig 200 forintot kell fizetni.

– Az orvosi rendelőben kapott otthont a fogorvos és a védőnői szakszolgálat is. Mindenhova szereltettünk be klímát. Bár már korábban is terveztük a fejlesztést, a mostani járványügyi vészhelyzetnél még inkább segíti a munkát. Ugyanis az egészségügyi dolgozóknak a hőségben is kötelező a maszk és a kesztyű viselése. A klíma segít ezt egy kicsit komfortosabbá tenni – magyarázta Pekár Zsolt, aki elmondta, hogy a tavalyi évben a Magyar Falu Programnak köszönhetően új eszközöket kapott a háziorvosi rendelő, idén pedig a fogorvosi rendelő kapott ebből a keretből támogatást. A Magyar Falu Program számos jó lehetőségén településünk már csak kis mértékben tud pályázni, mert azok a korábbi években már mind megvalósultak Ászáron: az összes közintézmény új vagy megújult, minden utca újraaszfaltozott.

A falu vezetői fontosnak tartják, hogy biztosítsák a fiatalok számára a sportolási lehetőségeket.

– A faluban a focipályán kívül két éve készült egy műfüves és egy rekortán sportpálya is. Most a gyerekek által szintén nagyon kedvelt, régi bitumenos kézilabdapálya került sorra. Tavaly új aszfaltot kapott és idén a 80-as években készült labdafogóháló kerítését is lecseréltük – mondta a polgármester.

Programok

Megtartják A tavasszal elmaradt gyereknap kárpótlásául családi napot tartanak augusztus 29-én a közösségi házban és annak belső udvarán 13 órától 18 óráig. Az EFOP „Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig” pályázat keretén belül valósul meg. Többek között a családi napon lesz arany-ezüst tetoválás, névre szóló karkötő, Olaf hóember készítés, kézműves sátor, buborék varázsshow, ugrálóvár, óriáscsúszda. Illetve 14.00-15.00 óráig rendőrségi balesetvédelmi bemutató, 15.00–16.00 óra között családi sportvetélkedő az óvoda udvarán, 16.00–18.00-iglufihajtogatás.

– A Széchenyi utcánál egy régi csapadékvíz-problémát oldottunk meg árokfedéssel. Itt egy gyalogutat is kialakítottunk. Illetve a Győri utcának egy szakaszán szintén térköves járdát építettünk. Emellett most van folyamatban a kerékpárút eddig nem felújított, rossz részeinek az újra- aszfaltozása. Ez három szakaszt érint, a fejlesztés költsége pedig több, mint hatmillió forintba kerül. A Petőfi utcában tavaly elkezdtünk építeni egy járdát, ez a falu egyik leghosszabb utcája. Most a kerékpárút felújításával majd ennek az építése is folytatódik – árulta el Pekár Zsolt.

Szabadidőparkot is terveznek

Pekár Zsolt elárulta, hogy évek óta tervezik egy szabadidőpark építését, csak a járványhelyzet okozta nehézségek miatt a megvalósítása halasztódik. A terület adott hozzá: az általános iskola épülete és a focipálya közötti hatalmas terület tökéletes a célra. – Az elmúlt hónapokban elkezdtük a tereprendezést. Több száz köbméter földet terítettek el az ingoványos terület feltöltésére. A hátsó részre pedig fűzfákat ültettek – sorolta az idei munkálatokat a polgármester, aki azt is elárulta, hogy miket terveznek a szabadidő- parkba. – A szabadidőparkba a meglévő mellé új játszótéri elemeket is szeretnénk építeni, illetve fákkal, cserjékkel, padokkal egy pihenőhelyet tervezünk. Kialakítunk egy rendezvényteret is, ahol egy szabadtéri színpadot is felállítanánk kiszolgáló- helyiségekkel. Ennél hosszabb távú terveim is vannak. Mivel ott folyik a Concó-patak, akár egy kis tavat is kialakíthatunk, a fiataloknak pedig egy speciális pályát szeretnék, ahol biztonságosan kerékpározhatnak.

Új lelátó épült a pályán

Az elmúlt tíz év alatt szépen fejlődött az Ászár Községi Sport Egyesülete is. A sportpályán folyamatos beruházások, felújítások zajlanak. Idén 1,5 millió forintos önkormányzati és 1,5 millió forintos taotámogatásnak köszönhetően új lelátó épülhetett és korszerűsítették a pálya világítását is.

A Településről

A község Árpád-kori település, de már a csiszolt kőkorban is lakott település volt. Területén közép-avarkori leleteket is találtak: aranyfülbevaló-töredéket, bronz szíjvég vereteket. A római korban is már jelentős település, a hadi úthálózat egyik kiemelkedő jelentőségű csomópontja volt. A gazdag szórványleletek bizonyítják, hogy Ászár e korban fontos állomás volt. Ennek egyik tárgyi bizonyítéka az itt előkerült úgynevezett Ászári Ezüstkincs és közte egy i.u. 148-ból származó római katonai diploma, mely az azal nép törzsének megtelepedését bizonyítja. Jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona, hiteles másolata a Polgármesteri Hivatalban található. Neve valószínűleg a nyelvemlékbeli Azarias személynévből keletkezett rövidítéssel: Azar.

– Az önkormányzattól évente kapott jelentős anyagi támogatásnak és a taotámogatásnak köszönhetően az elmúlt években kibővült és meg­újult a sportöltöző, új cserepadok kerültek a pálya mellé, elkészült a pályakorlát, az öntözőrendszer, a pályavilágítás, és felújításra került a lelátó. Emellett sikerült vásárolnunk fűnyíró traktort, pályafestő gépet, sporteszközöket, sportfelszereléseket, illetve minden évben tábort szerveztünk az utánpótláskorúaknak – árulta el Varga Ferenc, az egyesület elnöke.

Ászár felnőtt labdarúgócsapata a Megye II. osztályban szerepel. Az egyesületnek jelenleg 72 igazolt játékosa van. A férfilabdarúgás-szakosztályban felnőtt, U19, U16, U9 és U7 korosztályos csapatokat tudott nevezni a 2020/21-es bajnokságba.

Megújul a plébánia

Megújul az ászári plébánia épülete. A Magyar Falu Programnak köszönhetően 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást kap rá az egyházközség. Ezt egészíti ki a település önkormányzata további 5 millió forinttal.

Önkormányzat

Irányítók Polgármester: Pekár Zsolt, alpolgármester: Ligeti Gábor, jegyző: dr. Istvándi Csilla, képviselők: Kálmán János, Ligeti Gábor, dr. Lunkné Nyuli Márta, Novák Viola, Rakó László, Vargáné Zalka Andrea.

– Az üresen álló plébániai épület felújításával egy közösségi teret szeretnénk létrehozni a helyi katolikus közösség számára – magyarázta Magyaros László atya, a település katolikus plébánosa. Hozzátette: a támogatásból többek között új nyílászárókat kap az épület, újravakolják és festik a falakat.

Segít a megye

Korszerűbbek lettek Ászár önkormányzati tulajdonú épületei a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyertes uniós pályázatnak köszönhetően. A külső szigetelés és a nyílászárók cseréje után mintegy harmincmillió forint hozzájárulással napelemes rendszerrel korszerűsítették a Jászai Mari Általános Iskola, az Egészségház és a Kuckó Óvoda épületét, valamint a sportöltözőt. – Azóta, a fejlesztésnek hála, az intézmények fenntartási költségei jelentősen csökkentek, kevesebb lett a villanyszámla – összegezte az eredményeket Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke a fejlesztésről. A fejlesztéseket finanszírozó határozatokat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.