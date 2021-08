Bemutatkozik Ászár, a járvány idején is gyarapodó település

Nagy átalakításokon esett át az elmúlt időkben Ászár: teljes körű útfelújításnak és új csapadékvíz-elvezető rendszernek is örvendhettek a helyiek. Az elmúlt időszak fejlesztéseiről Pekár Zsolt polgármester számolt be.

– A 2011-től 2019-ig terjedő időszakban mintegy huszonöt darab belterületi út kapott új aszfaltot, így Ászáron a következő 10-15 évben már csak apróbb karbantartások várhatók az utakon. Az utak felújítását követően új célokat fogalmaztunk meg, melynek fókuszában a járdák felújítása, valamint a csapadékvíz-elvezető árkok kialakítása volt – mondta a polgármester.

Ennek keretében idén a Jókai utca teljes hosszúságban és az Ady Endre utca kap új térköves járdát. A Jókai utcai járda kialakítása a Klapka utca irányából az iskola felé történő átjáró gyalogos forgalom számára jelentene biztonságosabb közlekedési feltételeket. Az Ady Endre utcában a Jókai utcáig a járda elkészítése szintén a településközpont gyalogos megközelíthetőségét javítaná. Ezzel a két szakasszal községközpont gyakorlatilag körbejárható lenne térköves, megfelelő minőségű járdán. A Petőfi utca járdája még az idén elkészül – részletezte a terveket.

– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére önkormányzatunk 300 millió forintot nyert, amelyből a Kossuth Lajos utca katolikus templomtól a temetőig, a Gyári utca, a Jókai utca kap új betonárkokat. Illetve megoldódna a csapadékvíz átvezetése zárt árokrendszerben a temetőn keresztül a Concó patak irányába. Így megvalósítható lesz a temető előtti parkoló is – tette hozzá.

Ászárra sok fiatal szeretne költözni, ezért új utcák nyitását tervezi az önkormányzat. A község emellett jókora zöldfelülettel van megáldva, mellyel bőséggel akad munka a karbantartóknak. Ehhez korszerű eszközökre van szükség.

– Az utóbbi években községünkben közmunkára jelentkezők száma jelentősen lecsökkent. A meglévő dolgozóinkkal csak úgy tudjuk minőségileg karbantartani a közterületeinket, ha az ehhez szükséges gépparkot fejlesztjük. A meglévő gépeink mellé idén egy újabb traktort homlokrakodóval és dobkaszával, egy mulcsozót és egy nagy teljesítményű ágaprítót szereztünk be – taglalta.

Középkori okleveleken

Ászár megyénk délnyugati részén, a Bakonyalján, a Kisbéri járásban található, a Neszmélyi borvidék részeként is számon tartják. Az ezerhétszáz lelket számláló község nevével már középkori oklevelekben is találkozhatunk. A 18. században itt volt az Esterházy család csákvári uradalmának mintaszőlészete, mely középkori hagyományokra támaszkodva főként jó minőségű fehérbort termelt. A 18. században a Fellner Jakab által épített sörház borpinceként üzemet napjainkig, a falu római katolikus templomát pedig szintén a neves tervező tervei alapján emelték.

A képviselő-testület az előző időszakban is sokat tett a település közlekedésbiztonságának javítása érdekében: KRESZ-táblákat pótoltattunk és újakat szereltettünk fel az egész faluban, útfelfestéseket végeztettünk, forgalomtechnikai tükröket helyeztettünk ki, szalagkorlátokat készíttettünk, valamint gyalogátkelőhely-világításokat korszerűsíttettünk. Az elvégzett fejlesztések ellenére is még sok helyen van mit tennünk: üléseinken többször felmerültek a 81-es főútvonalnak a belterületi közlekedésbiztonsági veszélyei. Sajnos a gyalogátkelőhelyeink elhelyezkedése, beláthatósága nem a legszerencsésebb kialakítású, de ezen változtatni megítélésünk szerint nem lehet és nem is érdemes. Azonban a biztonságosságán javítani igen: ennek érdekében a Kossuth Lajos utcai és az óvodai átjáróhoz napelemes LED-es villogó táblák, továbbá Kisbér irányából a Concó híd közelében sebességkorlátozó berendezés, „Lassíts!” felirat kihelyezéséről is döntött a testület – árulta el a település közlekedésbiztonsági fejlesztéseiről.

Elcsúsztatva tartják a Jászai-emlékévet

– A helyiek számára szinte lehetetlen, hogy megfeledkezzenek a falu nagy szülöttéről, Jászai Mariról. Közintézményt, köztereket neveztünk el róla, így az iskola, egy utca, egy tér, de még a nyugdíjasklubunk is viseli emlékét. 2020-at is a Jászai Mari Emlékévnek szenteltük volna a színésznő születésének 170. évfordulója alkalmából. Szerencsés módon február 24-én még meg tudtuk tartani a falu híres szülöttének születésnapi megemlékezését, ezt követően azonban a koronavírus szabályozásai miatt sajnálatos módon az összes tervezett programunkat le kellett mondanunk. A tervezett eseményeken szerepeltek volna szavalók, versmondók, emellett felolvasásokkal is felelevenítettük volna személyét. Terveink szerint – és az idei olimpiához hasonlóan – a 2022-es évben szeretnénk újra sort keríteni erre a rendezvénysorozatra. Annál is inkább, hiszen a helyi lakosságnak nagy igénye van a programokra – tette hozzá a településvezető.

Ismételten találkoztak

Múlt hétvégén Ászár és Kerékteleki küldöttsége látogatta meg Únyt és Máriahalmot. A vendégeket Úny fogadta először: Pósfai József Úny, majd Murczin Kálmán Máriahalom polgármestere üdvözölte a buszon a delegáció tagjait, köztük Pekár Zsolt, Ászár és György István, Kerékteleki polgármesterét.

Máriahalmon a helyi értékeket egy helytörténeti kiállítás révén ismerhették meg a látogatók, Únyon pedig egy ásványokból és kőzetekből álló tárlatot tekintettek meg a résztvevők. A rendezvényen részt vett Romanek Etelka, a megyei közgyűlés alelnöke is.

Megújul a plébánia

Megújul a katolikus plébánia. A magyar állam, az egyházmegye, a település önkormányzata és a hívők támogatásából létrejövő fejlesztésről Pekár Zsolt polgármester elmondta: az épületen belül egy újabb közösségi teret alakítanak ki a katolikusok, emellett az Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesülettel együttműködve egy Hérics Mártonról elnevezett emlékszoba is helyet kap. Hérics Márton a falu nagy köztiszteletnek örvendő helyi lelkésze volt 1907-ig. A tiszteletes a kisbéri temetőben nyugszik, emlékét azonban a helyiek máig őrzik.

A polgármester a jelenleg is folyó korszerűsítésről elmondta: az épület fő falain kívül mindent megújítanak.

– A közplébánia új tetőt, nyílászárókat kap, emellett a falak vízszigetelésen, illetve külső belső vakoláson és színezésen esnek majd át. A teljes körűen megújuló épületben az új gépészeti hálózatok, így a víz-, fűtés- és villanyhálózatok is kialakításra kerülnek. Az építkezés bontási munkálatai során az alaprajzon eddig nem ismert újdonságok is, így egy kandalló kormos nyomai is előkerültek a falból – tette hozzá a munkálatokról.

Segít és partner a megye

Nagy volumenű vízrendezési munkák indulhatnak Ászáron a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) elnyert kereken 300 millió Ft segítségével. A meglévő, részben meglévő földárkok át- és kiépítése történik majd meg ezer méterekben mérhető hosszúságban a Kossuth utcában a katolikus templomtól a temetőig és a Gyári utcán ugyancsak a temetőig. A temető oldalánál mély, zárt rendszer készül tisztító aknákkal, ez vezeti majd el a Concóba az összegyűlt csapadékvizeket.

Jövő őszre várható a munkák befejezése, és utána az önkormányzat megépítheti a temető előtti parkolót – mondta el Pekár Zsolt, Ászár polgármestere.

Az összeállítás az ászári önkormányzat támogatásával készült.