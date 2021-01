Belépett a szivárványkoalíció frakciójába a tatabányai polgármester

Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere szerint ideje egyértelművé tenni, ki melyik oldalon áll, ezért belépett az ellenzéki összefogás frakciójába. Állítása szerint azért megőrzi függetlenségét.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Belépett az Összefogás Tatabányáért koalícióba Szücsné Posztovics Ilona polgármester. Bejelentése szerint egyértelművé kell tennie, hogy milyen oldalon áll és milyen értékeket vall magáénak. Mint ismert: a polgármestert a Demokratikus Koalíció kérte fel jelöltnek, a DK, az MSZP, a Jobbik, a Párbeszéd és a Momentum alkotta ellenzéki szivárványkoalíció pedig 8 taggal indult. A Fidesz-KDNP koalíció szintén 8 képviselővel kezdte a munkát, míg a Mi Hazánk egy mandátumot szerzett. Időközben azonban a szocialisták által delegált Nagy Béla többször bírálta a városházi munkát, végül kilépett az Összefogásból, amely így most Szücsné Posztovics Ilona belépésével lett ismét nyolctagú, visszaállítva az eredeti egyensúlyi állapotot a közgyűléseben.

A polgármester beszámolója szerint az Összefogás Tatabányáért frakció tagjai egyhangú igen szavazattal döntöttek tagfelvételi kérelméről, így már ő is a képviselőcsoporthoz tartozik, és úgy látják, a közös munka és együttműködés most a legfontosabb. A polgármester, aki eddig frakción kívüliként irányította a várost, megismételte, hogy politikai pártba nem lépett be, „független kíván” maradni továbbra is.

– Azt gondoltam korábban, hogy frakción kívüli független polgármesterként egyfajta kapocs lehetek a két politikai oldal és a városlakók között, és ezáltal segíthetem a közös munkát. Azonban fontos mérföldkőhöz érkeztünk, amikor mindenkinek egyértelművé kell tennie, hogy milyen oldalon áll és milyen értékeket vall magáénak – tette hozzá, kiemelve, hogy Tatabányát képviseli.

Mint ismert: a polgármester Gyurcsány Ferenccel, a Demokratikus Koalíció elnökével tárgyalt a városházán. Szücsné Posztovics Ilona a város Facebook-oldalának akkori beszámolója szerint több ellenzéki politikussal is egyeztetett: országos politikai ügyekre hívták fel a figyelmet, ugyanakkor azok helyi vonatkozásairól is beszéltek.

Január elején Szücsné Posztovics Ilona megszorító csomagot jelentett be, az önkormányzati bevételek csökkenésére hivatkozva. A döntés érintette az MSZP-s alpolgámesterét: Fekete Miklós pozíciója így megszűnt, és Lusztig Péter (DK) maradt alpolgármester egyedül, de emellett bejelentette azt is, hogy 24 dolgozótól megválik a városháza, hogy csökkentik a képviselők bérét és az önkormányzati cégek felügyelő bizottságainak létszámát is.

Az Agora felügyelőbizottságából visszahívták többek között az Összefogás Tatabányáért frakcióba tartozó, de többször renitenskedő szocialista Nagy Bélát, aki korábban már ki is lépett a frakcióból, és a megszorítások kapcsán is hangot adott kritikáinak. Posztolt fotót a választás után megalakult frakcióról, „vétkesek közt cinkos, aki néma” idézettel, de arról is írt, hogy mivel a kormánykritikus oldalon a Demokratikus Koalíció egyetlen tagját sem érintették a visszahívások, így szerinte a szocialisták ellehetetlenítése volt a cél. Az index úgy tudja, hogy egy héttel a tisztogatás után a Demokratikus Koalíció részéről Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc közösen vettek részt egy nem nyilvános megbeszélésen a polgármester asszonynál.

Hasonló véleménye volt egyébként a Mi Hazánk városi képviselőjének, Boda Bánknak is, aki kiemelte: a pártjuk által delegált felügyelő bizottsági tagok ingyen is vállalnák a munkát, a gazdasági kontroll biztosítása érdekében. Az Agorában lesz egyébként felügyelő bizottsági tag az alpolgármesteri tisztségétől megfosztott Fekete Miklós.

Így indult, ma már a Babits verssor jut eszembe:" Mert vétkesek közt cinkos, aki néma" Posted by Nagy Béla 07-es körzet Tatabánya on Saturday, January 9, 2021

Ahogy cikkünk elején megírtuk: a tatabányai közgyűlés élete eddig is sem volt zökkenőmentes, ugyanis eleve 8-8 kormánypárti és összefogásbeli képviselő ült frakciókban, a Mi Hazánk képviselője, Boda Bánk mellett pedig Szücsné Posztovics Ilona, akkor még frakción kívüliként. Nagy Béla kilépésével a szivárványkoalíció 7 fősre csökkent, de a polgármesterrel most már ismét nyolctagú. Így jelenleg, a számok alapján semerre sem billent a mérleg nyelve: a 8 fős Fidesz-KDNP-frakció ellenében 8 fős szivárványkoalíció ül, míg Nagy és Boda frakciókon kívüliként politizál.