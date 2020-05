Beindul a tesztelés a Szent Borbála Kórház COVID-laborjában

A Szent Borbála Kórház adományokból vásárolt PCR-gépe ezen a héten beindul az ipari parkban felállított laboratóriumban.

A Szent Borbála Kórház tájékoztatása szerint egy hónappal a kezdeményezés elindítása után megérkezett a koronavírus-tesztelésre alkalmas PCR készülék a Becton Dickinson gyár erre a célra átalakított, speciális laboratóriumába, és a héten elindulnak az első koronavírus-tesztek a kórházban vett mintákkal. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a labor felállítását segítendő a Hilltop indított el adománygyűjtést, amelyhez sokan csatlakoztak, így nem csak a körülbelül 10 millió forintba kerülő gépre gyűlt össze a pénz, hanem a tesztekre is majd’ ugyanennyi. A kezdeményezést Tata önkormányzata és Bencsik János országgyűlési képviselő is felkarolta, magánszemélyek és cégek is segítették azt.

Ahogy az egészségügyi intézmény kommünikéjében írja, a környei BD szakemberei a segédberendezésekkel együtt a mérőgépet sikeresen beüzemelték, az összes szükséges laboratóriumi folyamatot kialakították. Egy PCR-méréshez alkalmas laboratórium kialakítása, a folyamatok definiálása a munkautasítások szintjéig, a gép beüzemelése normál esetben hónapokat vehet igénybe. Ezt a BD munkatársai 3 hét alatt elvégezték, tették hozzá.

A szimulációs teszteléseket április 29-én elvégezték: azok mind a mesterségesen előállított pozitív vírusgenommal, mind a humán (vagyis emberi) sejtvonalból izolált RNS-sel is sikeresek voltak, így a laboratórium és a berendezések készen állnak az éles tesztek elindítására. Erről május 4-én a Szent Borbála Kórház és a megyei kormányhivatal szakemberei is meggyőződtek.