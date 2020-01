Befejezték az annavölgyi hivatal épületének felújítását

Befejeződött a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése, melyet a megyei önkormányzat segítségével a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében valósítottak meg. A projekt megvalósítására mintegy 37 millió forint támogatást nyert el az önkormányzat. Bánhidi József polgármestertől megtudtuk, az egyszintes, lapos tetős épület fenntartási költségei nemcsak a hőszigetelés nélküli homlokzatok és födémszerkezet, hanem a régi nyílászárók és az elavult fűtési rendszer miatt is igen magasak voltak.

– Már csak kisebb kiegészítő munkálatok vannak hátra. Nemrégiben üzemelték be a tetőn található napelemeket, és hamarosan felszereljük a vakok és gyengén látók tájékozódását segítő táblákat is – mondta.

A polgármester felidézte, hogy a szakemberek hőszigetelték és újravakolták a külső homlokzatokat, valamint a födémszerkezetet, kicserélték a régi fa nyílászárókat és kondenzációs kazánokat szereltek fel. A helyiségekben mostantól nem konvektorok, hanem radiátorok biztosítják a meleget. Emellett akadálymentesítették az épületet, a korábbi tálalókonyhából pedig külön illemhelyiséget alakítottak ki a mozgáskorlátozott személyek számára.

Bánhidi József rendkívül elégedett a felújítással, hiszen a bruttó negyvenkét millió forintos projektnek köszönhetően korszerű intézmény áll a hivatalban dolgozók és a lakosok rendelkezésére. Egyúttal köszöni Popovics Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnak az anyagi támogatást és segítséget.

Belső felújítás

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fordít a belső felújításra is, ezért januártól a saját költségvetésük terhére újrafestik a helyiségeket, amelyeket álmennyezettel is ellátnak. A munkálatokat nem egyszerre, hanem fokozatosan haladva végzik majd el. Egyébként szintén önerőből és a vállalkozókkal együttműködve építettek előtetőt a bejárat elé, valamint oldották meg az épület udvar felőli oldalán tapasztalt és számtalan gondot okozó víz­elvezetési problémákat is.