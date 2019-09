Befejeződött a komáromi Csillag erőd felújítása (videó)

Elkészült a komáromi Csillag erőd felújítása és bővítése, Európa legnagyobb kulturális beruházásának, a Liget Budapest Projektnek a keretében.

A Liget Budapest Projekt keretében egyetlen vidéki helyszíneként befejeződött a komáromi Csillag erőd felújítása és bővítése. A létesítmény 7000 négyzetméteres kiállítótérrel gyarapodott, ahol a Szépművészeti Múzeum gipsz szobormásolatait mutatják be. A különleges fejlesztést sajtóbejáráson mutatták be, amelyen részt vett Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, valamint Molnár Attila, Komárom polgármestere is.

Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa beszámolt róla, hogy a több mint két évig tartó munkálatok során – Mányi István Ybl-díjas építész tervei alapján – az erődépületet és környezetét teljes körűen felújították és bővítették egy új, több funkciós kulturális központtal, modern kiállítótérrel is, amelynek köszönhetően a meglévő épület alapterülete több mint 7000 négyzetméterre növekedett.

Az épületben a Szépművészeti Múzeum hányatott sorsú gipszmásolati gyűjteményének csaknem 300 jeles darabja talál majd otthonra, az antikvitás korától a reneszánszig megidézve a világ szobrászatának kiemelkedő alkotásait. A munkálatok befejezését követően elkezdődhet a nagyméretű szobrok beköltöztetése, installálása és az állandó kiállítás berendezése.

Czunyiné dr. Bertalan Judit arról beszélt az új létesítmény oktatási, ismeretterjesztési feladatokat is ellát majd korszerű, interaktív múzeumi körülmények között, így igazi családbarát kulturális intézményként várja a látogatókat jövő év tavaszától.

A komáromi Csillag erőd felújítását megelőzően a bécsi katonai archívumban megtalálták az épület tervrajzait, ennek köszönhetően, ahol lehetséges volt az eredeti állapotában állították vissza az erődöt. Az új, kibővített komplexumban a XXI. századi igényeknek megfelelően nemcsak kiállítóterek, hanem vetítő- és előadóterem, múzeumpedagógiai foglalkoztató, múzeumshop és kávézó is helyet kaptak. Az ágyú- és lőállásokat visszaállították történelmi állapotukba, az udvaron pedig egy szabadtéri színpadként is használható területet alakítottak ki.

Dr. Molnár Attila polgármestertől megtudtuk, a Mesterségek Dicsérete programsorozatot is az erőd udvarán tartják a hétvégén, amelynek keretében ingyenes tárlatvezetések indulnak a létesítményben. A városvezető hozzátette, az építménnyel nem csak Komárom, hanem Magyarország és Közép-Európa is gazdagodik. Kiemelte, a felújított erőd a turizmus további fejlődését is szolgálja a városban.