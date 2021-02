Nem mondjuk, hogy hideg van Tatán, de teljesen befagyott a kocsiajtó (videó)

Különös „élményben” volt részünk, ebben a téli szezonban először: nem tudtuk kinyitni egy autó ajtaját, annyira befagyott.

Tatát a havazás elkerülte, sőt, kifejezetten száraznak mondható a nap. Arról, hogy korábban valamilyen csapadék hullott, az a néhány jégfolt árulkodik, ami itt-ott megmaradt. Na meg az autó, ami legutóbb szerdán dél körül volt használva. Most is ilyentájt szerettük volna használni, de helyette kis híján kockára fagytunk a kilinccsel és az ajtóval bíbelődve. Hiába no, elszoktunk tőle, hogy ilyen hideg is lehet… így persze a szilikonozás is elmaradt a tömítéseknél, hogy azzal ezt az egészet megakadályozzuk.

A szélben csontig hatolóbbnak érezzük a hideget

Az időkép adatai szerint egyébként Tatán éjfélkor -1, reggel 6-kor -6, cikkünk írásakor, két óra magasságában pedig -5 fok volt. Szintén nagyjából ebben az időszakban 50 kilométer/óra feletti széllökéseket is regisztráltak. Ahogy a Magyar Nemzet is írta, ha fúj a szél, dermesztőbnek tűnik az időjárás. Ennek oka az, hogy a mozgó levegő folyamatosan eltávolítja testünk közvetlen felületéről a már felmelegített levegőt, helyébe friss hideget hozva, ráadásul a fizika törvényei miatt, ha a testünk és környezete között nagyobb a hőmérséklet-különbség, gyorsul is a hőátadás.

A kulcs, bár elfordult a zárban, sőt, a kattanását is lehetett hallani, mégsem nyitotta az ajtót. A fülünkbe sivító, nadrágunkat tépő viharos szél egy cseppet sem derített jó kedvre minket, nem is mosolyogtunk, bár úgy éreztük, az biztos az arcunkra fagyna. Így először megpróbáltuk öngyújtóval felmelegíteni a kulcsot, hátha az segít. Nem segített, igaz nem is a zár részével volt a gond ugye, hanem magával az ajtóval. Ami, mint említettük, minden külső jel nélkül, de üzembiztosan befagyott.

Mivel sem olyan közel nincs a lakás a kocsihoz, hogy hosszabbítóra kötött hajszárítóval melegítgessük az ajtót, jégoldó nem volt épp kéznél (ezúton üzenjük, hogy szerencsésebb azt nem a kocsiban tartani), és a finom feszegetés sem vezetett eredményre, csak még jobban lefagytak az ujjaink, maradt a meleg víz. Arra természetesen figyeltünk, hogy se a zárba, se az ajtórésekre ne öntsünk belőle, hiszen azzal csak kárt okozhatunk, inkább óvatosan, körbeöntögettük az ajtó széle és a zár közötti részt, valamint a kritikusnak vélt területeket, összesen körülbelül két másfél-decinyi vízzel.

Végül egy körülbelül 5-6 perces akció után így jutottunk be az autónkba. ÉInformációink szerint nem csak mi jártunk így: volt tatai házaspár, amelynek az egyik kocsiját kinyitni nem lehetett, a másikat kinyitni igen, de bezárni nem, majd rájöttek, a váltó is befagyott. Nektek milyen praktikáitok vannak, Hogyan nyitjátok ki a befagyott zárat, ajtót? Várjuk tippjeiteket a [email protected] mailcímen.