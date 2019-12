Nem segítséget kérni, gyengeség – figyelmeztetett erre az alapelvre is Ábrahám Béla atya, szalézi tartományfőnök, amikor a közigazgatásilag Bajóthoz tartozó kegyhelyen, Péliföldszentkereszten beszélgettünk a barokk templom tornyának árnyékában.

– Mi volt a szalézi rendfőnök, Don Ángel Fernández Artime lelki üzenetének kiemelt gondolata az immár gyorsan magunk mögött maradó esztendőre?

– A szentség téged is vár. Ez a tény nem az erkölcsi tökéletességről, hanem a Jézusnak megfelelő életről szól. A szentség ajándék, küldetés és feladat is egyben. Nyomot kell hagynunk magunk után, meg kell élnünk egymáshoz rendeltségünk termékeny függőségét. Úgy tűnik, napjainkban már több bátorság kell a jót választani, mint a rosszat. Például a többiek bántásától félve, nem mer nemet mondani társaságában egy fiatal a dohányzásra, az alkoholra, a drogra. Legyünk bátrabbak a jó út választásában!

– Ezen gondolatkör mennyire volt jelen az idei péliföldszentkereszti csoportos események során?

– A gyakorlatban nem bonyolult dolgokról van szó. Például a ministránstábor részvevői a közeli erdei utak egy részén összeszedték azt a szemetet, amit az erre kirándulók szórtak el. Az akciót, enyhén szólva, nem mindenki fogadta kitörő örömmel a fiatalok körében, de mindenki becsülettel szorgoskodott. Jót tettek a kegyhelyért, a természetért. Nem értették, hogy ha az erre járók ki tudják cipelni az erdőbe a teli palackokat, a bontatlan konzerveket, miért nem tudják elvinni ezeket üresen haza vagy egy útba eső szemétgyűjtőig. Bántotta őket az, hogy egy pár nappal későbbi sétán azt látták, újra szemetesek az utak.

– Milyen más eseményekre fogadtak még csoportokat?

– A fiatalok kortárs segítőinek szervezett animátortáborban több mint százan vettek részt. A latin animátor kifejezés lelkesítőként fordítható magyarra. A találkozó ECHO elnevezéséről sokaknak juthat eszébe a tihanyi visszhang, de ezúttal a megfejtés az volt, hogy EC mint eucharisztia, H mint hivatás és O mint oratórium. Persze így is képbe jöhetett Tihany. Visszhangozni kell és érdemes a jót. A kegyhely volt a helyszíne az idősebb szalézi munkatársak, illetve a a szalézi rend alapítóját, Don Boscot tisztelők ötnapos lelkigyakorlatának, illetve a Szalézi Munkatársak Egyesülete idei találkozójának is. Újra zarándokok érkeztek hozzánk sok irányból, sok gondolattal.

– Újdonság a kegyhelyen a napokban átadott Gerecse Naturpark Látogatóközpont.

– A létesítmény kiemelt célja, hogy interaktív bemutató, foglalkoztató centrumként az egész naturparkra ráirányítsa a figyelmet. Színvonalas munkát végzett Dankó Kristóf, a kivitelezés a bajóti Lodzsa Kft. csapatát dicséri. A 2013-ban létrejött Gerecse Naturpark csapat közös ötletelése eredményeként a Péliföldszentkereszti Szalézi Rendház nyerte el a közös célok megvalósításához megyei önkormányzati közreműködéssel az állami és uniós forrásokból 214 millió forint támogatást. A létesítmény a szaléziak területén épült fel, az intézményt mi működtetjük majd. Új a feladat, de biztos vagyok benne, hogy sokak örömére meg tudjuk oldani.

– Mi várja majd az új épületben tavasztól a kegyhelyre érkezőket?

– A Gerecse Naturpark huszonkilenc településének legfőbb jellegzetességei, a Gerecse hegység látnivalói állandó kiállításon tekinthetők meg. Az összeállítás is azt sugallja, hogy itt a források vize és a zarándokutak csendje a sasbércek világával találkozik. Áttekintést ad mindarról, ami ránk vár, ha kilépünk, túrára indulunk a látogatóközpontból. Az interaktív foglalkoztató tér lehetőséget kínál gyermek-, családi programok szervezésére. Szállást, étkezést tudunk kínálni erdei iskolába érkezők számára. A pedagógusokat ezen kívül az állandó kiállítás, illetve a környék látnivalóinak sokasága is segítheti színvonalas, közös élmény szervezésében. Az előadótérben filmvetítést, tematikus napokat, illetve igény szerinti eseményeket tudunk majd tartani. Tervezzük túrák szervezését. Tavasszal kinyit a büfé, a vizesblokk és a látogatóközpont alapgondolatához kapcsolódó ajándékbolt is.

– Hogyan telnek a karácsonyi napok a kegyhelyen?

– Ádám és Éva napján az itt élő szerzetesek csendes közös vacsorán vesznek részt, majd este tíz órától karácsonyi ünnepi misére vártuk a híveket a kegytemplomban. Ugyanitt tartunk szentmisét karácsony két napján délelőtt tíz órától, majd pénteken a Szent Vendel-kápolnában misézünk este fél héttől. És persze emlékezünk. Például száz évvel ezelőtt, december 27-én hunyt el Nyergesújfalun az első magyar szalézi szerzetes, Zafféry Károly. Szerzetesi létének 72. évében, ebben az esztendőben adta vissza lelkét a teremtőnek korábbi tartományfőnökünk, Havasi József, aki a nyergesújfalui középiskolában is tanult.

– Gyorsan vége az idei esztendőnek. Mi a rendfőnök következő évre szóló lelki üzenete?

– Szolgálatunk, küldetésünk lényege, hogy igyekezzünk becsületes polgárok, jó keresztények lenni. Ehhez egyedül nem megoldható gondokon tudunk úrrá lenni, ha merünk segítséget kérni embertársainktól. Gyengeség nem segítséget kérni.