Bányászattörténeti miniverzumot avattak Dorogon

Felavatták a megyei önkormányzat segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében épített dorogi Reimann Bányászattörténeti Miniverzumot. Az ünnepséget követően az érdeklődők végigjárták az épületet és megtekinthették az interaktív maketteket.

Az ünnepség az alapításának 130. évfordulóját ünneplő Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekarának szereplésével kezdődött, majd a résztvevők elénekelték a bányászhimnuszt. Ezután Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke mondott beszédet. Felidézte, hogy már akkor jó ötletnek tartották a miniverzumot, amikor az még csak papíron, elképzelések formájában létezett és örömtelinek nevezte, hogy a TOP keretében 250 millió forinttal támogatni tudták a projektet.

Azt gondolom, hogy ez a miniverzum origója lesz a Dorog környéki turizmusnak – mondta, majd hozzátette, reméli, hogy nemcsak a dorogi lakosokat, hanem a megyét, sőt az országot is szolgálhatja majd az intézmény. Popovics György arról is beszélt, hogy bár a megye gazdasága és ipara rendkívül fejlett, a turizmus területén még van mit javítani. Ezért is fontosak a dorogihoz hasonló beruházások, melyek egyrészt a múlt értékeinek megőrzésére hívják fel a figyelmet, másrészt innovatív módon mutatják meg a világnak a bányász hagyományokat.

Dr. Tittmann János polgármester úgy fogalmazott: nagyszerű év van mögöttünk, melynek tanulsága az, hogy nem kell mindent bányásznapkor felavatni. Mint mondta, a közösségi tér még nincs teljesen berendezve, az egyes tereket még további részletekkel, mint például Farkas Éva üvegművész alkotásával gazdagítják majd.

– A XXI. század technikai elemeit is tartalmazó létesítmény egységbe forr az egykori Reimann-altáró bejáratával – tette hozzá. A beszédek után a jövőbeli sikeres és eredményes együttműködés reményében könyvgyűjteményt adott át Popovics Györgynek, melynek minden egyes oldalát nagy értékként tartja számon. Továbbá emléklapot kaptak azok, akik a tervezésből és a kivitelezésből is kivették a részüket. Besey László statikus kapva az alkalmon, a Lencsehegyi 2. bányaüzem beruházási alapokmányát ajánlotta fel az intézménynek. A díjak átadása után az érdeklődők közelebbről is megtekintették a maketteket.