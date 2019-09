Bajót nem feledi bányászmúltját: 675 bányászra emlékeztek a településen

Bányászmúltjukra emlékeztek Bajótón a minap, amikor szén- és kőbányász emlékművet emeltek a településen.

Szén- és kőbányász emlékművet avattak a napokban a község főútja mellett, a buszfordulóval szemben. A megjelenteket Krajcsovszki Ferenc, a helyi Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület tagja köszöntötte. Ez a csoport pályázott sikeresen, támogatást kérve a mementó felállításához, a Glevitzky István elnökletével működő Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítványnál.

Bodnár Sándor, a dorogi Bányász Szakszervezeti Szövetség (BSzSz) nyugdíjas szervezete bajóti csoportjának bizalmija múltidézőjében elmondta azt is, hogy a Bajóthoz tartozó Szarkáspusztán is működött akna. Reggelente az erdőn át harminckét bányász gyalogolt át a munkahelyére. A szénmedence különböző bányáiban összesen 395 bajóti dolgozott, a kecskekői kőbányában 280-an keresték meg a család kenyerét. Tóth Zoltán polgármester rövid beszédében elmondta azt is, hogy az emlékmű állításának ötletgazdája Krajcsovszki Ferenc, illetve a szomszédos Nyergesújfalun élő festő, Sziklai Károly nyugdíjas bányász volt.

Bodnár Sándor és a szintén nyugdíjas szénbányász, Kaptás Béla leplezte le az emlékművet, amelyet Szőts László plébános szentelt meg. Az ünnepségen a helyi Harmónia Kamarakórus dalos, verses műsort mutatott be.