Fogadott már örökbe bányagépet? Itt a remek alkalom!

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Tatabányai Helyi Szervezete és a Tatabányai Múzeum közötti megállapodása szerint újra lehetőség nyílik a Bányászati és Ipari Skanzen területén található gépek, berendezések, műtárgyak „örökbefogadására”.

Várják azon személyek, csoportok jelentkezését, akik aktívan szeretnének tenni a múzeumi tárgyak állagának megóvásáért, időnkénti karbantartásáért, tisztításáért. A múzeum az örökbefogadott gépen jól látható helyen feltünteti az örökbefogadó személy vagy közösség nevét. Az örökbefogadások szervezését és a nyilvántartását az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének titkára végzi.

Izing Ferenctől, a helyi szervezet titkárától megtudtuk, a hatvankilencedik bányásznap közeledtével a Bányászati és Ipari Skanzen kijelölt területeit ugyancsak felkészítik az ünnepre.

Az örökbefogadókat arra biztatják, még a bányásznap előtt csinosítsák ki kiválasztott gépüket. Ennek érdekében augusztus 24-én, szombaton, 10 órától a Bányászati és Ipari Skanzenbe várnak mindenkit, aki segítene a munkában az ipari skanzen dolgozóinak.

A gépek karbantartásához és az udvar rendberakásához szükséges eszközök, festékek egy részét a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány biztosítja. A munkán kívül egyéb programokkal is várják a skanzenbe kilátogatókat: 13 órakor kávészünet következik, a szervezők házi süteményeket is szívesen fogadnak. 16 órától uzsonnára várják a résztvevőket.

A költségekhez pénzbeli adományokat is elfogad az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezete – tette hozzá Izing Ferenc.