Balázs Fecó örökségét viszi tovább a dunaszentmiklósi harmonikavirtuóz

A dunaszentmiklósi harmonikavirtuóz, Herczog Ricsi évét is sok mindenben megváltoztatta a koronavírus, ráadásul legnagyobb példaképét, Balázs Fecót is elvesztette.

– Kezdjük a legelején. Milyen tervekkel, célokkal vágott neki zenészként a 2020-as évnek?

– A 2020-as évnek nagy ambíciókkal vágtam neki, főként a tavalyi szezon után, ami azt gondolom, hogy az eddigi legsikeresebb évem volt mind a fellépések számában, mind a boldog pillanatokban. Terveim voltak bőséggel, melyeket az aktuális szigorítások miatt csak csekély mértékben tudtam megvalósítani. Céljaim elérésében is ezek gátoltak, viszont kedvemet nem szegte, viszem őket tovább magammal a 2021-es esztendőre.

Felszolgálóként is kipróbálta magát és még borászkodott is

– Váratlanul jött egy olyan tényező, amelyre senki sem számított, a koronavírus. Hogyan írta ez át az elképzelésit?

– Igen, ez valóban így van. Az elképzeléseimet 50 százalékban hiúsította csak meg, mivel körülbelül ebben az évben 6 hónapot kellet kötelezően aktív pihenéssel töltenünk. Ez idő alatt egy kiváló tatai szállodában elkezdtem dolgozni felszolgálóként, illetve egy helyi pincészetben belekóstoltam a borkészítés rejtelmeibe is. Sajnos van a pandémiának ránk nézve is negatív anyagi vonzata. A korábbi év végén egy fővárosi céggel összeállítottunk egy bizonyos új beruházási tervet a további technikai fejlődésem érdekében, de sajnos májusában ezt le kellett mondanom, nem úgy jöttek a számok sem, ahogy terveztem.

– Miként, hogyan hat egy zenészre ez a helyzet?

– Bátran mondhatom, negatívan. Az első ciklusban erősen feszélyezett volt a hangulatom jó pár héten keresztül, mert az utolsó percig bizakodtam, de aztán megnyugodtam, elfogadtam és megértettem a helyzetet. Én mindig ugyanolyan örömmel, odaadással, 101 százalékon játszom akkor is ha tízen hallgatnak, vagy ha egy arénában 13 ezer ember előtt lépek fel. A közönség, rajongók jelentik legnagyobb részben a sikert, örömöt, épp ezért úgy mint most, korábban is nagyon hiányoztak. Ezúton is remélem a mihamarabbi találkozást.

A következő év második felére nagy meglepetésekkel készül

– Sok zenésztől hallani, hogy ez egy kis visszavonulásra, alkotásra adott lehetőséget. Az Ön esetében is így van ez? Fogalmazódtak meg ötletek, újdonságok a fejében, aminek a közeljövőben neki fog látni, vagy már neki is látott?

– Ahogy vannak negatívumai, kis részben akadnak pozitívumai is a járványhelyzetnek részünkről, ha lehet így fogalmazni. A visszavonulás nem volt választható, így az otthon eltöltött szabadidőmben a mérhetetlen sok házimunka mellett, ami főleg most tárult fel a szemem előtt, elkezdtem többet foglalkozni a zenével. Nagyon sok új ötletem lett, melyeknek egy részét el is kezdtem megvalósítani, melyeket a 2021-es év második felében igyekszem átadni a közönségnek is. Izgatottan várom a fogadtatást.

– Hogy telt a nyár? A vírus első hulláma ekkor ért véget, bár nagyobb koncertek nem lehettek, de legalább közönség előtt tudott fellépni és szórakoztatni.

– Gazdagon, zenélések tekintetében legalábbis egészen biztos. Hálával, köszönettel tartozom mindazoknak, akik lehetőséget biztosítottak számomra, igyekeztem meghálálni. Valóban, egy pár alkalommal volt szerencsém az 500 fős korlátozást betartva teltházas koncerteket adni, felhőtlenül élveztem. Egy nyári napon a saját rekordomat is megdöntöttem. Egy nap 5 fellépésem volt, melyek reggel 6 óra 30 perctől másnap hajnali 4 óráig tartottak. Húzós volt, de egyben tanító jellegű is. Imádtam minden percét és a jövőben is biztosan vállalni fogok egy napra akár több rendezvényt is, pont úgy, ahogyan korábban is tettem.

Nagy fellépéseknek tett keresztbe a koronavírus

– Volt nagy fellépése, akár fesztivál, amely a járványhelyzet miatt elmaradt, de nagyon készült rá?

– Sajnos igen. Mint korábban említettem, sokévnyi hosszú munka után a tavalyi évem fenomenális volt. 114 fellépést számláltam. Ezt figyelemmel kísérte pár kiváló rendezvényszervező is. Sorban kaptam a meghívást legfőképpen a megyei nagyobb fesztiválokra, melyeknek nagyon örültem. Összesen a megyében hatot, amelyeket utólag le kellett sajnos mondani. Nagyon készültem rájuk, de nem hiába, hiszen bizakodva érkeznek év végéhez közeledve az új szerződések és próbáljuk ott folyatni, ahol 2019-ben abbahagytuk.

– Mire a legbüszkébb zenészként a 2020-as esztendőben?

– Azt gondolom amennyit lehetett zenélni idén, azt én kimaxoltam. Ebből a szempontból derül a lelkem, mert nem kevés munka áll mögötte.

– Kiemelkedő fellépés, vagy koncert, amely idén a legemlékezetesebb számára?

– Tatán, a Pletycafésecben megrendezett, most már mondhatom, hogy hagyományos Oktoberfest, melynek én is a szervezője vagyok. Kiváló szervezés, profi hang és fénytechnika, a közönség és a hangulat fenomenális. Egyszerűen elképesztő volt.

Új hangszer is szerepet kaphat

– Harmonikás virtuózként ismerte meg a megye, továbbra is ez marad a fő profilja, vagy esetleg kacérkodik az éneklés gondolatával is?

– Talán sokan nem is tudják, hogy amikor én elkezdtem, akkor szintetizátorral zenéltem főként, majd pár év múlva váltottam a harmonikára. A jövőben is tartom magam ehhez, viszont ha majd eljön az idő és megérik a munka gyümölcse, láthatnak egy új hangszerrel is a színpadon az ének mellett, ami természetesen az elvárásokkal párhuzamban továbbra is kíséri majd a fellépéseimet.

– Volt ebben az évben valami más, akár technikai, akár más szempontból, amelyet eddig az elmúlt évek során nem láthatott, nem hallhatott Öntől a közönség, de újdonságként szerepelt?

– Igen, volt. Egy tavaly év végi beruházásnak köszönhetően egy teljesen új hangtechnikával járom az utam és a hangszerem is megújult, mely azt hiszem az országban szinte egyedülálló, mivel Európában 500 darabot gyártottak belőle. Édesapám, Herczog Kornél készítette egyedi harmonikámhoz a balkezes gombok különleges díszítését, melyet sok alkalommal csodált már a közönség. A monogramom látható rajta és egyéb kisebb, de annál érdekesebb díszítések. Nagyon sok időt, energiát, és legfőképp türelmet igényelt, utóbbiból sajnos nekem kevés van ilyen aprólékos munkafolyamatokhoz.

– Az egyéni fellépései voltak idén többségben vagy a Padtársak formáció, esetleg a zenekari banzájok?

– Az egyéni fellépések, abszolút. Ha sorrendbe szeretném tenni, akkor a saját zenélések, majd szeretett zenekarom, a Schwab’N’Roll, és végül, de nem utolsó sorban drága barátommal, Simonfi Gergővel alakított duó formációnk, a Padtársak zenekar. Ez most már évről-évre így van.

– Van esetleg készülőben saját lemeze, CD-je?

– Igen, van. Drága jó barátommal és kollégámmal, Godó Zoltánnal készítjük éppen az első felvételeket Tarjánban.

Elvesztette legnagyobb példaképét a járványhelyzet alatt

– Sajnos az év végéhez közeledve a zenésztársadalmat sorban érték a tragédiák. Itt hagyott bennünket a példaképe, Balázs Fecó is. Hogyan érintette?

– Ezt még most sem tudom szavakba önteni, sem feldolgozni. Egyszerűen borzasztó és egyben tragikus is. Voltam az óbudai temetőben a sírjánál, koszorúval és mécsessel emlékeztem rá. Ellátogattam a Margit-szigeti zenélő szökőkúthoz is leróni a tiszteletemet, A megemlékezésen az utolsók között búcsúztam a legendától, és énekeltem magamban, hogy „valamilyen nagy varázslat volt, vagy valami más”… Azt gondolom, ezzel mindent elmondtam, mit jelentett számomra.

–Milyen személyes élmények, emlékek fűzték hozzá? Milyen volt az a Balázs Fecó, akit ismert?

– Egy legenda volt, egy útmutató ikon, a legnagyobbak egyike. Tíz éve kezdtem el hallgatni és azóta végigkíséri szinte a mindennapjaimat. Az Érints Meg című slágere már 8 éve az állandó búcsúszámom a fellépéseimen. Sok önálló estjén voltam, egyszer színpadra is állhattam vele és többször megfordultam Korál koncerteken is. Egy tatai koncert után ő invitált egy tehetségkutatóba, melynek eredményét, ha minden jól megy 2021-ben láthatja majd a tévéképernyőkön a nagyérdemű. Sikerült hozzájutnom személyesen tőle a tartalékhangszeréhez, melyet büszkén használok és vigyázok is rá minden adandó alkalommal. Büszke vagyok arra, hogy olyan közösségekben is sikerült megszerettetnem dalait, ahol korábban ezeket a slágereket nem érezték magukénak, de ma már külön kérésnek számítanak a Fecó dalok. Több alkalommal volt szerencsém vele találkozni, kommunikálni és minden egyes alkalommal megerősítette bennem az iránta érzett állandó tiszteletemet.

Többet találkozhatnak Ricsivel a rajongók a tévében is

– Tekintsünk egy kicsit a jövőbe. Mik a tervei 2021-re? Vannak már ötletek, projektek?

– A jövőt tekintve nagyon sok tervem van. Nagyon sok kihívással állítottak szembe, melyekre bátran mondtam igent a felkérések pillanatában. Ezek egy részéről sajnos még nem beszélhetek. Ötletekkel is teli vagyok, ezek egy részét szépen csendben a háttérben, csak 1-2 ember bevonásával valósítom meg, pontosan azért, hogy minél nagyobb meglepődéssel tudja majd magáénak a közönség. Projekten is folyamatosan dolgozunk itt a megyében és a fővárosban egyaránt.

– Mire számíthat a közönsége a jövő évben?

– A korábbi „ Herczog Ricsis” folytatására mindenképp. Mindig is önmagamat fogom adni, úgy gondolom ez így hiteles, így szerettek meg az emberek. A jövő évre kicsit előretekintvén biztosan mondhatom, hogy találkozhatnak majd első vágott stúdióanyagommal, melyet Godó Zoltánnal készítünk. Egy budapesti együttműködésnek köszönhetően több alkalommal fogunk találkozni fővárosi portálokon, lapok hasábjain. Ha minden a terv szerint halad, a tévéképernyők előtt is egyre többször találkozhatnak majd velem az eddigi megszokott műsorok és csatornák mellett más, főműsoridős adásokban. Most szilveszterkor is készülök meglepetéssel, ezt majd hirdetni fogom, amikor engedélyt kapok rá bizonyos platformokon. Lesznek a fellépéseimen is újdonságok, több új átdolgozott szám és egy másik hangszer is teret fog kapni bizonyos fellépéseken.