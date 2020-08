Bemutatkozik Bakonysárkány, ami kinőtte az óvodáját

Óvodások kiabálásától hangos a bakonysárkányi Csukás István Óvoda udvara. Az épületben jelenleg két csoport működik, azonban ez már kicsinek bizonyul. A falu azt reméli, hogy hamarosan új, nagyobb óvodát építhetnek.

Nagy örömmel fogadnak minket az óvodában a gyerekek. A kis udvaron azonnal megmutatják kedvenc játékaikat. A csúszda és a kisház a legnépszerűbb, de kérésünkre a favonatra is boldogan felpattannak egy fotó erejéig. Lelkesen integetnek a kamerákba, de a következő percben már indulnak is ebédelni.

A településről

A község megyénk déli részén, Fe­jér megye határán fekszik. A község elérhető a 81-es főút mentén, Győr és Székesfehérvár felől egyaránt; Kisbér központjával összeköti a 8207-es út is. Kisbértől 9 kilométerre délkeletre, Mórtól 12 kilométerre északnyugatra, a Bakony és a Vértes hegység között, a Móri-árok lejtőin fekszik. Az 1960-as években modernizált és új vonalvezetésű út elkerüli a települést. Érinti a községet a Komárom–Székesfehérvár vasútvonal is, amelynek vasútállomása van a településen.

Az önkormányzati képviselő-testület tagjai: polgármester: Ősz Ferenc. Alpolgármester: Valki Miklós. Képviselők: dr. Ferenczi Gábor, Székely Márton, Valki Miklós, Weilandics Imréné.

Ősz Ferenc, a település polgármestere elmondta, hogy most a nyári szabadságolások miatt van kevés gyerek az intézményben, illetve a járvány miatti veszélyhelyzet után sok szülő nem hozza még óvodába a gyerekét. Főleg azok maradtak otthon, akiknek kisebb testvérével anyukája otthon van. A polgármester kiemelte, ez különleges eset, az óvodába nagy a túljelentkezés.

– Bakonysárkány lakossága az elmúlt években folyamatosan nőtt. A környező munkalehetőségeknek köszönhetően sok fiatal család költözik a faluba. Ennek köszönhetően a gyerekek száma is megnőtt, amit azonban az óvoda jelenlegi épülete már nem tud követni. Már így is több kisgyereket veszünk fel a megengedettnél az intézménybe, ehhez különleges engedélyt kellett kérnünk. Azonban a létszám további növelését csak egy új épület oldaná meg – magyarázta a település vezetője, aki elmondta, hogy ezzel nem csak az óvodások elhelyezése oldódna meg.

– A Fekete István Általános Iskola alsó tagozatos diákjai jelenleg az óvoda melletti épületben tanulnak. Az új óvoda megépítésével a diákok a jelenlegi óvoda épületét is birtokba vehetnék. Így egy kényelmesebb, tágasabb helyen tanulhatnának – mondta Ősz Ferenc, aki elárulta, hogy az új óvoda megépítéséhez támogatásra van szüksége a településnek, ezért már be is nyújtották az ehhez szükséges pályázatot. Hamarosan a döntésnek is meg kell érkeznie.

Rekortánpályát kap az óvoda

Az új bakonysárkányi óvodát a hivatal mögötti önkormányzati telekre szeretné felépíteni a falu. Az már biztos, hogy az építkezésre kiszemelt terület egy részét hamarosan birtokba vehetik a gyerekek. A Belügyminisztérium támogatásának köszönhetően egy rekortánpálya épülhet az óvódásoknak.

A bakonysárkányi önkormányzatnak csak a helyszínt kell adnia a projekthez, a pálya egyébként költségébe nem kerül. A beruházást a kormány finanszírozza majd, illetve a munkálatok koordinálását is elvégzik.

– Már egy ideje tervezzük az új óvoda építését, erre választottuk ki ezt a 2 ezer négyzetméteres területet. A rekortánpálya helyét is ezért oda jelöltük ki – mondta érdeklődésünkre Ősz Ferenc polgármester.

Tizenkét kisgyerek ballagott el

Rendhagyó ballagás volt idén az óvodában: a gyermekeken, szülőkön és óvó néniken kívül nem vehetett részt senki más rajta. Így elég családias és meghitt légkör alakult ki. Bemutatták a búcsúzó gyerekek az elmúlt három évben, az óvoda különböző eseményein készült fényképeit, amelyek mindenki arcára mosolyt varázsoltak.

Az óvó nénik és dadus nénik pedig megható verssel búcsúztatták a gyerekeket. A ballagók is készültek műsorral, és búcsúajándék nélkül egyikük sem mehetett haza: két olyan munkafüzetet kaptak, amelyeket majd később az iskolában is használni tudnak. Az óvó nénik meglepetéssel is készültek, méghozzá egy kirándulással. A szülői munkaközösségnek köszönhetően a ballagók ellátogattak a győri állatkertbe, majd a Pannonhalmi Bencés Apátságban is körülnézhettek.

Digitalizált temető

Ősztől a falu temetője már online is elérhető lesz. A rendszernek köszönhetően a hozzátartozók akár egy virtuális gyertyát is gyújthatnak majd elhunyt szeretteiknek.

– A nagy temetőkönyvet váltaná ki a digitális rendszer, amelyen az önkormányzat számára elérhetőek lesznek a sírokhoz tartozó adatok. Így jobban tervezhető lesz a sírhelyek kiosztása, meghosszabbítása. Az adatokat természetesen bizalmasan kezeljük. Az önkormányzat weblapjáról elérve csak az elhunytak nevei szerepelnek a sírhelyeknél – mondta a polgármester.

Tornaszoba épülhet

Előreláthatólag ősszel már birtokba is vehetik a diákok Fekete István Általános Iskola új nemzetiségi termét. A munkások már az utolsó simításokat végezték a napokban az épületen. A Vidékfejlesztési Program keretében 9,9 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a település az építkezésre.

Ehhez a megyei tankerületi központ egymillió, míg a bakonysárkányi német nemzetiségű önkormányzat hatmillió forinttal járult hozzá. Illetve a település önereje további 4,2 millió forint. Így mintegy 21 millió forintból épülhetett meg a nemzetiségi terem, ahol kiállítóterem és közösségi tér várja majd szeptembertől a gyerekeket.

Váltottak

Az önkormányzati képviselő-testület úgy döntött, hogy a Császári Közös Önkormányzati Hivatali társulásból kiválik, és csatlakozik a már meglévő Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, amit Aka, Bakonysárkány, Csép, Ete, Tárkány és Vérteskethely települések alkotnak. A KÖH székhely települése Tárkány, a többi településen kirendeltség működik. A KÖH szervezeti felépítése szerint: jegyző, aljegyző, kirendeltségvezető tart ügyfélfogadást a településeken a szakügyintézők mellett. A gazdálkodás terén gazdálkodási osztály dolgozik osztályvezetővel az élén. Bakonysárkány település vonatkozásában tehát az ügyek intézése terén nincs változás.

Emellett új tornaszobával is bővül az intézmény.

– A Belügyminisztérium Tan­uszoda Tornaterem-fejlesztési Programjának köszönhetően egy új tornaszoba épülhet az iskola udvarára. Az épületben egy 288 négyzetméteres tornaterem, illetve öltözők és kiszolgáló helyiségek lesznek – árulta el Ősz Ferenc polgármester, aki hozzátette, a tornaszoba teljes költségét és a kivitelezési munkákat is a kormány biztosítja.

Országúti futóverseny

Augusztus 16-án rendezik a 29. Sárkányi őrület országúti futóversenyt. A táv 10 éves korig 200 méter lesz, a náluk idősebbek a 4 és a 21 kilométeres számban bizonyíthatják felkészültségüket. Nevezni 10–11 óra között a súri sportpályánál felállított versenyközpontban lehet, előnevezésre van lehetőség.

A 200 méteren indulók 11, a 4 kilométeresre nevezők 12 órakor rajtolnak Súrról. A 21 kilométeren szerencsét próbálók Bakonysárkányból vágnak neki a távnak ugyancsak délben. A versenyzőket busz szállítja át Súrról a bakonysárkányi rajt helyszínére.

Nemzetközi találkozó

Polgárőrök

Az Esztergomban rendezett polgárőrnapon az Országos Polgárőr Szövetség kitüntetését a település és az egyesület nevében Horváth Tímea polgárőr és Körmendi József alelnök vette át.

A falunap a Covid–19 világjárvány miatt elmaradt idén, azonban a tervek szerint nem maradnak program nélkül a lakosok. A járványhelyzet függvényében előreláthatólag szeptember 26-án tartják a családok nemzetközi találkozóját.

Az eseményt az Európai Unió testvérvárosi találkozók programjának keretében valósítanák meg. A rendezvényre Bakonysárkány három testvértelepüléséről, a Balaton-felvidéki Dabroncról, a cseh Bulharyból, illetve a felvidéki Bogyából jönnének a családok.

Új tanyabusz segítheti a falut

Tanyabuszpályázatot ad be a település a jelenlegi több mint tízéves elhasználódott busz cseréjére. Többek között a szociális ebédek kiszállítása, a betegek orvoshoz való szállítása, idősek számára való bevásárlás válik könnyebbé a tanyabusszal.