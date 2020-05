Bakonybánkon kivágják a veszélyes, öreg fát az óvoda udvarán

Az egyik fa a polgármesteri hivatal mellett áll. Vihar esetén mindig törnek le az ágai. – A hivatalnál levő fa kivágása azért indokolt, mert a szakemberek szerint nagy része száraz, beteg, veszélyezteti az épületet. A másik fa pedig a Magyar Falu pályázaton elnyert támogatásból épülő új óvodai játszótér területén áll. Szakemberek szerint a csaknem 30 méter magas, megközelítőleg 200 éves fa szintén beteg. Sajnos állapota és az óvodás gyermekek védelme miatt kényszerülünk a kivágatására. Illetve rendezvényeinket is itt tartjuk, így ebben az esetben a lakosság védelme az elsődleges szempont – magyarázta Nagyné Farkas Marianna, a település polgármestere, aki hozzátette, hogy az óvoda külső és belső felújítására összesen 30 millió forintot, míg a játszótérre 5 millió forintot kapott a település.

Mindkettővel november végéig kell elkészülniük. De már tervezik a következő pályázatokat is. – A falu szeretne a Magyar Falu Program keretein belül, A közösségi tér fejlesztése elnevezésű pályázaton részt venni. Ehhez szükséges volt egy rendeletet alkotni a könyvtár és a művelődési ház működéséről. Illetve 2021 év végéig kötelező településrendezési tervet készíteni, most sikerült kiválasztani a vállalkozót, aki a legjobb ajánlatot adta.

Ez természetesen nem hirtelen döntés, ennek anyagi oldalát már év elején beterveztük a költségvetésbe – mondta a falu vezetője, aki elárulta, hogy a Vidékfejlesztési Program keretén belül összesen 18 millió forint értékben az utak karbantartásához traktort és munkagépeket nyertek. Illetve hozzáláttak az orvosi rendelő felújításához, így a védőnőt is sikerül külön helyiségbe költöztetniük. – Sajnos a tavaszi nagy viharok sok kárt okoztak a településen. A székelykapunknak – amit Csíkbánkfalvától kaptunk – az egyik szárnyát a szél teljesen leszakította, széttörte. A kapu a napokban került vissza felújítva a helyére.

Fertőtlenítenek

Nagyné Farkas Marianna a járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről is beszélt. – Elsődleges számunkra is a lakosság egészségének védelme, ezért önkormányzatunk is támogatta azt a kezdeményezést, melyet Szabó Ottó vállalkozó indított Kisbéren gyorstesztek vásárlására.

Emellett szájmaszkok varrásával és kiosztásával is támogatjuk a vírus elleni védekezést. Illetve Molnár Zoltán képviselő vállalta, hogy saját felszerelésével fertőtleníti a település buszmegállóit, padjait, forgalmasabb helyeit. Az ehhez szükséges fertőtlenítőszerek pedig lakossági felajánlásokból gyűlt össze – árulta el a polgármester.