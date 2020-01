Újabb felvidéki testvértelepülése lett Bajótnak

A Tornóccal való testvértelepülési megállapodás aláírásával megvárták az önkormányzati választások végeredményét.

Bajót polgármestere, Tóth Zoltán és felvidéki kollégája, Tornóc első számú vezetője, Oliver Berecz a Dunán túl szlovák, majd megyei településünkön magyar nyelvű megállapodást írt alá testvértelepülési együttműködésről.

Az előzményekről Tóth Zoltán elmondta, nyitányként a partnertelepülés polgármestere kereste meg őt azzal az elképzeléssel, hogy alakítsanak ki szoros, hivatalos formában is rögzített kapcsolatot. Ezt követően, szűkebb delegációk szintjén, személyes kapcsolat is kialakult. Mint kiderült, élő unokatestvéri kapcsolat van tornóci és bajóti lakosok között. Ez igaz például a felvidéki település alpolgármestere, Hlavaty Jaroslav feleségére is.

A testvértelepülési kapcsolat létesítéséről szóló szándéknyilatkozatot a két település vezetője aláírta. Tóth Zoltán javasolta, hogy az együttműködési megállapodás megkötésével várják meg a felek a magyarországi önkormányzati választásokat. Ennek eredményének megismerése után lett hivatalos, a kapcsolat felvétele után egyre erősödő, kapcsolat.

Az okmányok bajóti aláírásának helyszíne a községi művelődési ház volt. Az ünnepi eseményt követően a vendégek a házigazdák műsoros estjének szereplője volt az 1949-ben alapított Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesület szellemiségét követő Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség tornóci szervezete énekkara. A szervezet és a dalos csoport vezetője is Petrovics Károly.

A Dunán inneni, illetve túli testvértelepülések közös munkatervének összeállítását már elkezdte a két önkormányzat. Fenyvesi Károly