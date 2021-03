Bajbajutott családokon segítene lenyűgöző képeivel a tatabányai fotós

Rengeteg csodás fotót készített már Tatáról és környékéről Solymos Ákos, hobbifotós. Lencsevégre kapott pillanatai már többször is elnyerték a National Geographic A nap képe címét.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Jelenleg négy fotóra lehet licitálni Solymos Ákos fotós közösségi oldalán. Ebből három a tatai várat ábrázolja, egy pedig a Gerecsén készült, ahol a fák lombjain beszűrődő napsugarak játékát örökítette meg a fotós. Utóbbiért már 50 ezer forintos licit is érkezett. A jótékonysági fotóslicit, ami két bajbajutott család megsegítését célozza.

– Sajnos ez az erdőrész már nincs meg, ami a Gerecsében készült képen van, kivágták. Ez a kép egyébként egy nemzetközi fotópályázat díját is elnyerte. A másik három kiválasztott képet is nagyon szeretem, a tatai várat ábrázolják más-más színben és perspektívában. Erre a négy fotóra lehet licitálni március 10-ig a fotós blogomon. Már átléptük a 110 ezer forintos összértéket – mutatta a licitre bocsátott képeket a fotós, akinek nem ez az első jótékonysági akciója.

– Sajnos mindig vannak rászorulók, én pedig szeretek a képeimmel segíteni másoknak. Úgy gondolom, ezzel az akcióval mindkét fél csak nyerhet. Aki megveszi a fotót, annak egy gyönyörű kép díszítheti a falát. A bevételt pedig megkapják azok a családok, akiknek most támogatásra van szüksége. Pontosan ezért nem ez az első ilyen aukcióm. Korábban is szerveztem több jótékonysági licitet, volt, amikor mások képeit kínáltuk megvételre, de legtöbbször az én fotóimra lehetett licitálni – árulta el Solymos Ákos.

– Az egyik család egy nagyegyházai anyuka és három gyermeke, akiknek leégett a házuk a napokban. Őket és a másik családot is egy jótékonysági csoporttal karöltve már korábban is támogattuk. Nagyon sokan összefogtak a családért, gőzerővel folyik már a házon a felújítási munka. Úgy gondolom, hogy nagyon jó helyre fog kerülni a pénz. A másik támogatott a síkvölgyi Tappancs állatmenhelyen dolgozó Kun Szilvia és örökbefogadott gyermekei, akik közül Zolit egy daganatos betegség miatt műteni kellett nemrég. Pár éve magát a Tappancs Állatmenhelyet is támogattam egy fotós licittel. Nagyon sokra tartom azt a munkát, amit ők ott végeznek. Nemrég egy kutyust is elhoztunk tőlük, ennek kapcsán is sok segítséget kaptunk Szilvitől – mondta.