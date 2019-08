Babazsúron köszöntötték a bábolnai újszülötteket

Tizenkét babát és szüleiket köszöntötték a városházán. Bábolnán minden negyedévben vendégül látják az újszülötteket.

Idén már harmadik alkalommal rendeztek babazsúrt a városháza dísztermében. Az elmúlt negyedévben született gyermekeket és szüleiket köszöntötte dr. Horváth Klára polgármester és Zsömbölygei Erzsébet védőnő. A városvezető elmondta, hogy az elmúlt időszakban 12 baba látott napvilágot – 6 kislány és 6 kisfiú –, akik közül nyolcan érkeztek a szerdai eseményre.

A polgármester emellett beszámolt a városban jelenleg is zajló fejlesztésekről és beruházásokról. – Javában épül fürdő és a strand, valamint egy csaknem 9 hektáros területen egy szabadidőpark is, amelyben egyebek közt egy 9000 négyzetméteres játszótér is helyet kap majd, amely a bábolnai gyerekek szórakozását fogja szolgálni hamarosan – fogalmazott a városvezető. Dr. Horváth Klára ezután minden anyukának egy-egy szál virágot és minden apukának egy-egy babacsomagot adott át, valamint kérte a szülőket, hogy gyermekeiknek nyissanak egy Start számlát, amelyre negyvenezer forintot utal majd át az önkormányzat.