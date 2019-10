„Azért nagy, mert kicsiny”- Virágzó hitélet színhelye volt a felsőgallai zsinagóga

„Ez a templom azért nagy, mert kicsiny”– Bányai Lajos református lelkész ezzel a mondattal foglalta össze az 1927. szeptember 8-án felavatott felsőgallai zsinagóga építésének történetét. Az alig háromszáz lelket számláló közösség, a mindössze két esztendővel korábban életre hívott fiókhitközség döntött úgy, hogy felépíti saját zsinagógáját, és hatalmas elszántsággal vágott bele a zsidóság számára szakrális és közösségi térként is használatos épület felhúzásába 1925-ben.

Miután a századfordulón a felsőgallai Baross Gábor és Szent János (ma: Gábor Áron) utcák által határolt területen számos zsidó tulajdonban lévő üzlet kezdte meg működését, kézenfekvőnek tűnt, hogy ide építik a zsinagógát is. A bányavállalat tisztségviselőiből és jómódú kereskedőkből álló fiókhitközség vezetése erre a célra a felsőgallai vásártér egyik ingoványos, más célra egyébként alkalmatlan területét vásárolta meg, és Székely Jenő társulati főépítész és hitközségi elnök tervei alapján 1926 őszén már meg is kezdték a munkálatokat.

Tatabányán kívül is alkotott az építész

Székely (Szmuk) Jenő 1875-ben született a ma már Romániához tartozó Máramarosszigeten. Mindössze harmincéves korában, 1905-ben lépett a Magyar Általános Kőszénbánya (MÁK) Rt. állományába, ahol először a vállalat tatabányai építészeti osztályának építésvezetője, majd 1922-től annak főépítésze lett. A zsidó családból származó, felsőfokú építőmesteri végzettséggel rendelkező szakember elsősorban különböző üzemi épületek tervezésével foglalkozott, valamint az ezek kivitelezésével kapcsolatos feladatokat látta el. A felsőgallai zsinagóga mellett nevéhez fűződik az azóta felrobbantott újtelepi (1929), valamint a Hegy utcai (1934) római katolikus templom tervdokumentációjának elkészítése. Székely Jenő Komárom-Esztergom megye székhelyén kívül is alkotott, ő tervezte például a neszmélyi első világháborús emlékművet is. A társulati főépítész 1939-ben nyugdíjba vonult, azt követően pedig Budapestre költözött, ahol 1942-ben hunyt el.