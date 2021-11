Azaumba költözött a tatai lovasszobor-töredék

Az almásfüzitői római táborban egy különleges kiállítás nyílt, ahol nem csak értékes, de érdekes dolgokkal találkozhatunk a múltból.

Különleges kiállítás nyílt az almásfüzitői római táborban. A tárlaton értékes leletanyagot mutatnak be, valamint arra is fény derül, milyenek voltak az Azaumban élők mindennapjai. A közelmúltban nagy beruházásokat valósítottak meg Azaumban. Római villa épült, modern technika költözött a falak közé. Most egy kiállítás is helyet kapott a táborban, ahol olyan római kori emlékeket mutatnak be, amelyeket Almásfüzitőn találtak korábban. Beró László, a település polgármestere elmondta, megteremtették a megfelelő körülményeket ahhoz, hogy ezen a helyszínen mutassák be a látogatóknak a leleteket.

Horváth Friderika, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének főmunkatársa a kiállítási tárgyakról beszélt. A leletek között vannak kerámiák, fémek és csonttárgyak is. Ide került az eddig a tatai Kuny Domokos Múzeumban őrzött lovasszobor töredéke is, és további apró dolgok. A régész hozzátette, Azaumban egy lovasíjász-alakulat állomásozott, így sok lószerszámhoz tartozó veretet találtak, amelyek a korszakról, divatról árulkodnak. A negyedik században sok változás történt a területen, mert egyre erőteljesebbé váltak a barbár támadások. A falu lakói elbontották az épületeket, temetőt létesítettek a területen. Az egyik női sírban szövetmaradványt is találtak, amely egy halotti lepel része.

Az átadón Czunyiné dr. Bertalan Judit, országgyűlési képviselő arról beszélt, a látogatóközpontot már a nyáron átadhatták, most pedig már a kiállítás is várja az érdeklődőket.