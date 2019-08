Az útmenti emlékállításnak is vannak szabályai

Az egyik legszörnyűbb dolog a világon az, amikor egy család közlekedési balesetben veszíti el az egyik hozzátartozóját. A sebek évek múltával is csak nehezen gyógyulnak be, a tragédia helyszínének látványa pedig újra feltépheti azokat.

Három évvel ezelőtt halálos közlekedési baleset történt a 10-es főúton, a dorogi ipari parki buszmegálló közelében. Akkor egy szabálytalan előzés és a sebességtúllépés okozta a tragédiát: a sávjába tért volna vissza az az autó, amely súrolta az általa éppen előzött és szabályosan közlekedő kocsit. Az ütközésben az egyik utas életét vesztette, családja pedig síremléket állított a tiszteletére.

Azonban szigorú szabályok vonatkoznak arra is, hogy hogyan és milyen keretek között állíthatunk emléket az utak mentén.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályától megtudtuk, hogy a közút területén történő kegyhely elhelyezésre és létesítésre csak akkor adhatnak közútkezelői hozzájárulást, ha az kétséget kizáróan nem veszélyezteti a forgalom biztonságát. Tehát a kereszteknek és a síremlékeknek kellő távolságra kell lenni az úttesttől, továbbá kell, hogy legyen a közelében egy biztonságos megállásra szolgáló hely.

Visszatartó erővel is bírhat

A megyében több veszélyes útszakasz is található, mint például az 1119-es út, amelynek több szakaszán is történt már tragikus kimenetelű baleset. Azonban nem csak ezen az útszakaszon, hanem több forgalmas fő- és mellékúton is találkozhatunk útszéli keresztekkel.

Talán jogosan gondolhatjuk azt, hogy a kegyhelyek látványa akár visszatartó erővel is bír, egyfajta példát mutat a közlekedőknek. Megkerestük a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságot azzal kapcsolatban, hogy a korábbi halálos balesetek helyszínén csökkent-e a szabálysértéses és sebességtúllépéses esetek száma. Racsné Galambos Gréta rendőrszázados, sajtóreferens elmondta, hogy erre vonatkozóan nem vezetnek statisztikát.