Az újabb nyitás utáni első búcsúban az eső sem állhatta az emberek útját

Az enyhítések után Kömlőd is megtarthatta első közösségi rendezvényét. Csaknem másfél év kihagyás után nem is csoda, hogy az eső sem jelentett akadályt a mulatozásnak. A gyakori szitálások ellenére is dübörgött a popzene, pörgött a körhinta, ütköztek a dodzsemek, az alkalmazottak pedig nem győzték törölni a hinták esővíz áztatta üléseit.

„Ez inkább vízipark lesz, mintsem vidámpark" – ilyen és hasonló gondolatokkal keltünk útra a vasárnap kora délutánig tartó folyamatos esőzések miatt a kömlődi búcsú helyszínére. A falu rendezvényterén más kép fogadott. Néhány pocsolyán túl és a sártengerben manőverezve sikerült elérni utunk célját, Kömlőd pünkösd napi búcsúját. Slágerek dübörgő dallamai fogadtak. Az idén kétnaposra tervezett mulatság várta a falu apraja-nagyját. Volt mit bepótolni, ugyanis tavaly a világjárvány okozta egészségügyi óvintézkedések miatt elmaradt az ünneplés. Az idén már kevésbé a pandémia, inkább az időjárás okozott apróbb fenn­akadásokat, de a kezdeti nehézségek ellenére is látni lehetett: a nyirkos vasárnap kevésbé szegte a helyiek kedvét. A búcsú híre gyorsan terjedt. Például egy helyi család mesélte, hogy már többször voltak a búcsúban és minden alkalommal felültek az egyik hintára. Az első menet után eláztak, de hazamentek átöltözni és frissen, száraz ruhában újra próbálkoztak. Fejükbe vették, ők bizony ha törik, ha szakad, kijönnek a rendezvényre. Szerencsére utóbbiról szó sem volt – az áramellátás miatt balesetveszélyes is lett volna elindítani a hinták többségét. Így nyugodtan üzemelhetett az örök közönségkedvenc, a dodzsem és a körhinta két változata, a gyermekmese- és a hurrikánkörhinta. Ezenkívül kapható volt menetjegy gyermeklánchintára és kisvasútra, de a standoknál céllövölde és gyermekhorgászat is várta a jelentkezőket. Gumiköteles jumping és breakdance is volt, ami a bátor ifjúság számára nyújtott örömteli pillanatokat. A hintások a kisebb korosztálynak emelték volna az ugrálóvárat, de az leeresztett állapotban várt sorára és a száraz időre. A búcsú árai továbbra sem változtak, holott kényszerpihenőre mentek a vállalkozók. Kömlődön a hinta fajtájától függően 500 és 1500 forintot kértek egy körért, ami átlagosnak számít. Évek óta szokás a faluban, hogy az önkormányzat biztosítja az áramot és eltekint a helypénztől is. Ottjártunkkor felkerestük Vigné Éberling Renáta vállalkozót, aki első pillanattól nagyon bizakodó volt az időjárást tekintve. Mint mondta, nagyon nagy előkészület előzte meg a búcsút. – Csak ahhoz kellett egy hét, hogy a hinták a helyükre kerüljenek és felkészítsék őket a használatra. Úgyhogy nincs más választása a napnak, sütnie kell – nevetett fel Renáta. A tatabányai családi vállalkozás már hosszú évek óta szervez hasonló rendezvényt a faluban és országszerte is, nekik 2021 első rendezvénye volt a kömlődi. Úgy tudjuk, a népszerű közösségi oldal különböző csoportjaiban is nagy érdeklődés fogadta a búcsút, továbbá jelezték a részvételi szándékot Bakonyszombathelyről, Környéről és Oroszlányból is. „Csak" az esővíz ellen védekeztek

Eltörölték a kültéri kötelező maszkhasználatot, ennek ellenére nem volt szokatlan látvány a búcsú helyszínén. Miként a hinták mellé kihelyezett kézfertőtlenítő sem. Szemlátomást inkább az eső ellen kellett védekezni. A búcsúsoknak bizonyára nem újdonság: ilyenkor áznak a céllövöldében elnyerhető plüsskutyák, de jut az esőcseppekből a kihorgászható műanyaghalakat rejtő kismedencébe is. A fedetlen hinták ülésein nyomot hagy az időjárás, így a nyirkos üléseket folyamatosan törlik, hogy a vendégek kedvükre hintázhassanak.