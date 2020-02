Az új megyei könyvtár minden téren nagyobbra nő az elődjénél

Gőzerővel épül a József Attila Megyei és Városi Könyvtár új épülete. Ősszel nyitja meg kapuit a 21. századi igényeket is kielégítő, világos, átlátható, izgalmas, modern intézmény a város központjában. Az itt dolgozó szakemberek pedig már azon dolgoznak, hogy minél gazdagabb szolgáltatásokkal várják a régi és új olvasókat.

Az új könyvtár kétszintes olvasótermében egy élő fa lesz, amely a zöld könyvtárat is hivatott majd jelképezni. Az épület zene- és médiatárral, digitális laborral, kávézóval, valamint kutatószobával is bővül. Mikolasek Zsófia, az intézmény igazgatója szerint az új könyvtárnak egyszerre több igényt kell kielégítenie: a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon, kölcsönzéseken és író-olvasó találkozókon túl lehet randihely, Mesekuckó, közösségi tér, információs központ, vagy ahol zenét hallgatni és filmet nézni is lehet a barátokkal.

– Nyitottak vagyunk, ez a szlogenünk. Nyitottak a régire és az újra. A különböző generációkra, a művészetekre, a tudományra, a sportra. A lazaságra éppúgy, mint az elmélyült kutatómunkára, a szórakozásra. Az ajtónk nyitva áll, sőt, ki is megyünk rajta – mondja az igazgató, majd hozzátette: könyvtárba menni ma már trendi, hiszen oda a szülők is első szóra elengedik a gyerekeiket. Okosnak, olvasottnak, műveltnek, tájékozottnak lenni divatos dolog. Információt birtokolni létszükséglet.

Az új könyvtár ősszel nyílik meg. Alapterülete a kétszeresére nő és szolgáltatásai is jelentősen bővülnek. A hagyományos szolgáltatásokon kívül új szellemmel töltik meg a Zöld könyvtár gondolatát. A helyismereti gyűjtemény nagy részét digitalizálják és építik E-könyvtárukat. A di­gitalizált anyag alapján e-tananyagot fejlesztenek ki a közoktatásban részt vevő diákok és pedagógusok számára. Közösségi térként szélesre tárják a könyvtár kapuit a civil szervezetek, önképző körök, baráti társaságok, a különböző generációk előtt. Irodalmi kávéházzal kedveskednek az írott szó és a kávé szerelmeseinek. Teret, helyet, találkozási pontot kínálnak a középiskolásoknak. Emellett erősítik külföldi kapcsolataikat: V4-es könyvtári hálózatot és programot szerveznek határon túli bibliotékákkal.

– Az új könyvtár hozzáférést biztosít az információhoz, a tudáshoz és a kultúrához, ugyanakkor közösségi találkozóhely, tanulási központ és az inspiráció helyszíne is lesz – hangsúlyozta az igazgató.