Az SK Battery mostantól SK On – nevet váltott a komáromi akkugyár

A névváltozást a dél-koreai anyacég, az SK Innovation átalakulása, illetve az önálló akkumulátor-üzletág létrejötte indokolta.

November 16-tól, a változás cégbírósági bejegyzésével az SK Battery Hungary Kft. elnevezése SK On Hungary Kft.-re változott. A névváltozást a dél-koreai anyacég, az SK Innovation átalakulása, illetve az önálló akkumulátor-üzletág létrejötte indokolta.

Október 1-jén az SK Innovation-ön belül az akkumulátor-üzletág vállalatait tömörítő önálló cégként létrejött és dél-koreai, szöuli központtal megkezdte működését az SK On Co. Ltd. Az esemény mérföldkő az SK történetében, az üzletág pénzügyi függetlenedésével ugyanis az elektromos jármű akkumulátorgyártás üzleti potenciáljához jobban igazodó, a globális versenyképesség erősítését és a piaci növekedést jobban szolgáló cégstruktúra jött létre.

Az átalakulás érintette a társaság magyarországi egységét, az SK Battery Hungary Kft.-t is, melynek neve 2021. november 16-tól, a cégbírósági bejegyzéssel SK On Hungary Kft.-re változott. A névváltozás kifejezi az átalakulást is, ugyanis a komáromi vállalat új tulajdonosa az SK On Co. Ltd. lett, mely az SK Innovation 100 százalékos tulajdonú leányvállalata.