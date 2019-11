Az összefogás jegyében találkoztak a térség új polgármesterei Lábatlanon

A találkozón az új polgármesterek megismerkedhettek a megyei önkormányzat tevékenységével és a jövőbeni elképzelésekkel.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat szervezésében a Gerenday Közösségi Házban találkoztak az őszi önkormányzati választásokon a 10 ezer főnél kisebb lélekszámmal rendelkező települések új polgármesterei. A rendezvényen Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket.

Teller Péter lábatlani polgármester vendéglátóként üdvözölte az új vezetőket, majd megjegyezte: reméli, hogy a következő években építő jelleggel együtt tudnak majd dolgozni.

Popovics György a köszöntő után bemutatta a megyei önkormányzat tevékenységét és beszélt a jövőbeni elképzelésekről. Hangsúlyozta, hogy az elsődleges feladatuk a kistelepülések segítése és egy olyan személyes kapcsolat kialakítása, melynek révén elsőként értesülhetnek a községek problémáiról és örömteli híreiről.

Dr. Völner Pál is gratulált a polgármestereknek, majd leszögezte, hogy a híresztelésekkel ellentétben a kormány számára a vidéken élők is ugyanannyira fontosak. Elmondta, hogy a megyei önkormányzat által koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, a Magyar Falu Program és egyes pályázati kiírások is ezt bizonyítják.

Ezt követően egyesével bemutatkoztak az új polgármesterek is, majd a megyei közgyűlés alelnökei és dr. Juhász János szólalt fel. A hivatalos program után a jelenlévők megtekintették a Gerenday Közösségi Házat, majd közös ebéden vettek részt.

További részletek a 24 Óra november 23-i számában!