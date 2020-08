Az ország minden pontjáról érkeztek fiatalok a péliföldszentkereszti BoscoFesztre

A VI. BoscoFeszt öt napja alatt ismét vidám fiatalok népes csapatától volt hangos a péliföldszentkereszti kegyhely.

A közigazgatásilag Bajóthoz tartozó kegyhely egyik füves területén felállított alkalmi színpadról elhangzott megnyitóval kezdődött az idei, immár hatodik BoscoFeszt. A száz 14–18 éves fiatal együtt töltött öt napjából Kurdi Kata, a Szalézi Ifjúsági Mozgalom lábatlani munkatársa segítségével tudtunk pillanatképeket felvillantani.

A táborfesztivál elnevezésében a Bosco, a szalézi rend alapítója, Don Bosco emlékét idézi. Az állandó programok mellett a napok nagy részében választani lehetett a gazdag kínálatból. A Jó keresztények, becsületes állampolgárok alapgondolathoz társult a Több telik tőled mottó. A fiatalok együtt vettek részt az eseményeken sok atyával, szalézi testvérrel, szalézi nővérrel. A többségükben visszatérő résztvevők a környékből, illetve például a fővárosból, Szombathelyről, Kazincbarcikáról, Győrből, Szegedről és Sopronból érkeztek. Létszámukat az egészségügyi előírásokhoz igazították.

A programok egyik fő helyszíne a tó és környéke volt, plázs, strandröplabda pálya, csónakázás is várt mindenkit, egy kis szigeten a tó közepén is lehetett hűsölni. A közeli Öregkő felkínálta a lehetőséget, hogy a magasból is meg lehessen csodálni a tájat. A melegvizes szállásokat a házigazdák a Rendházban, a Don Bosco Házban és az Ifjúsági Házban alakították ki, teljes ellátásban oldották meg az étkezést.

Naponta este hatkor egyórás mise kezdődött vagy a Lourdes-i barlangnál, vagy a kegytemplomban. A celebrálók között volt De Rossi Raja szalézi szerzetes pap, a kegyhely templomának igazgatója, a nyergesújfalui Zafféry Károly Szalézi Középiskola nevelési igazgatóhelyettese, az ezüstmiséjét a napokban tartó Kirner Zoltán szalézi szerzetesnövendék, a kazincbarcikai Don Bosco Iskola lelkésze, Claudius Misquitta szalézi szerzetes pap, illetve a csütörtökre várt Andrásfalvy János szalézi tartományfőnök.

Segítettek tisztábbá varázsolni a környezetet

A Szent István Magyar Szalézi Tartomány ministránsoknak szervezett gazdag múltú, immár 26. táborában száz fiú vett részt a kegyhelyen szalézi atyákkal, testvérekkel, segítőkkel. A szaleziak.hu híre szerint az ország minden részéből érkezett fiatalokhoz ellátogatott Andrásfalvy János tartományfőnök atya is. A házigazdák sok programot szerveztek, ügyeltek a testi és lelki egyensúlyra. A lelki foglalkozásokat a korábbi tartományfőnök, Ábrahám Béla és Kirner Zoltán atya vezette. Az Íme hitünk Szent Titka gondolatkört előadásokon és interaktív programokon, illetve a mindennapos szentmiséken, a reggeli és az esti imákon, a szentség­imádásokon adták át a résztvevőknek. A fiúk megtekintették a Gerecse Natúrpark Látogatóközpont állandó kiállítását. Meghallgatták a teremtésvédelemről szóló elgondolkodtató előadást, illetve tettek is természeti környezetünk védelméért. Egy szemétszedési akció keretében segítettek tisztábbá varázsolni a környezetet.

Program éjfélig

Nem lehet azt mondani a BoscoFeszt fiataljaira, hogy korán fekvők voltak. Már a hétfői nyitónapon is programok várták őket este fél tizenegytől. A kínálatban szabadtéri bátorságpróba, illetve társasjátékozással színesített teaház, honfoglaló játék és néptánc is várt éjfélig mindenkit. Nem lehetett egyszerű másnap reggel felkelni például a fakultatív zsolozsmára, illetve a közös imára. Délelőtt Tóth Ágnes pszichológus és Simon Péter pedagógus osztotta meg gondolatait a rájuk kíváncsiakkal. A késő esti kínálat filmnézéssel és kerekasztal-beszélgetéssel gazdagodott. A szerda esti lehetőségek között szerepelt tábortűz, szabadulószoba és activity is. Az utolsó egész napon éjfélig tartó buli várta a fiatalokat. Állandó esti program volt lefekvés előtt a szaléziak körében jól ismert Jóéjszakát esemény. Eredete Don Boscohoz köthető. A rendalapító elalvás előtt, a környezetében lévő gyerekeknek mindig két-három perces kis történettel kívánt jó éjszakát. Felismerte, hogy az este bensőséges hangulatában nagy ereje lehet néhány mondatnak.