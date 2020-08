Az oroszlányi szakács főztje elvarázsolta Michelin-csillagos séfeket

Augusztusban ismét összecsaptak a fakanalak. A tét most is hatalmas: a Konyhafőnök cím mellé több millió forint jár. Több ezer jelentkező közül most száz versenyzőnek adatott meg, hogy kamerák előtt mutatkozzon be. Aki két igen szavazatot kapott, továbbjutott.

Ötves János az RTL Klubon, a múlt keddi adásban mutatkozott be, és készítette el ételét a kamerák előtt. Izgalmát rendkívül jól leplezte, hiszen nem könnyű feladat várt rá. Az csupán egy dolog, hogy jól mozog a konyhában, de most ország-világ szeme láttára kellett jól elkészíteni az ételt, ráadásul az sem volt mellékes, hogy elnyerje az ítészek tetszését is.

A jelenleg konyhai kisegítőként dolgozó fiatal marokkói fekete kagylója olyan jól sikerült, hogy három igen szavazattal és egy konyhafőnökköténnyel továbbkerült a következő fordulóba. Mint a műsorban is elhangzott, János már gyermekkora óta szakácsnak készül, és mindössze kilenc­esztendős volt, amikor úgy döntött, ez lesz a hivatása.

Visszatérve a műsorra, az ítészek elsősorban az étel minőségét, ízét és fűszerezését dicsérték, majd az oroszlányi fiatalember távozását követően el is fogyasztották a feltálalt ételt. Ezt követte a második forduló két nappal később, csütörtökön. A nagyszerű indítást követően újabb megmérettetés várt Jánosra. Dolgát némileg megnehezítette, hogy félsertést kellett feldolgoznia, és az alapanyagokból egy főételt készíteni.

Ki a főnök a konyhában?

Eddig minden évadban Fördős Zé volt a műsorvezető. A műsor főnyereménye pedig mind a tizenkét évadban tízmillió forint volt.

A Konyhafőnök történetében most először láthatjuk a válogatót. Mindenkinek öt perce van tálalni az előkészített ételt a zsűri előtt. Aki két igen szavazatot kap – Fördős Zétől, Sárközi Ákos vagy Rácz Jenő Michelin-csillagos séfektől –, továbbjut. Sokan nem bízták a véletlenre, igyekeztek valami extrémmel, valami egyedivel előrukkolni; így került a tányérra többek között fahéjas-tonhalas spagetti, sáska, krokodil, vagy éppen zebra. A zsűri több fogást is ehetetlennek és kritikán alulinak értékelt, de természetesen akadtak ígéretes Konyhafőnök-jelöltek is, akik közül többen már kötényt kaptak.

A János által készített „tűrt” hús – azaz göngyölt hús – és kolbász mellett továbbra sem ment el szó nélkül a zsűri. Rácz Jenő Michelin-csillagos séf őszintén beszélt az oroszlányi versenyzővel. Azt állította, legmerészebb álmában sem gondolta volna, hogy János ilyen jól tud főzni. Azt gondolta, hogy milyen rendes ez a srác. Vallotta, hogy a szó nemes értelmében milyen egyszerű, és úgy jósolta, talán eljut valameddig. Arra viszont nem gondolt, hogy milyen finom ételt varázsol eléjük. – Gratulálok, így kell főzni! – hangzott a végszó.