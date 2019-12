Az oroszlányi hátrányos helyzetű tanulókat lepte meg a vöröskereszt Mikulása

Plüss, mesekönyv és édesség lapult a csomagokban, amiket az oroszlányi hátrányos helyzetű tanulók kaptak a vöröskereszt Mikulásától.

Hosszú barangolás után, hegyet-völgyet is megjárva érkezett hétfőn délután az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár színháztermébe a Mikulás. A vöröskereszt helyi szervezetének hagyományos rendezvényére, a Mindenki karácsonya című eseményre az idén 180 gyermeket hívtak meg, akik a város három általános iskolájából érkeztek.

Hamar megtelt az OKSZÍK színházterme a nebulókkal, akik a Benedek Elek, a Hunyadi Mátyás és a József Attila Általános Iskolából érkeztek. Mielőtt Brunner Róza, a karitatív szervezet városi elnöke elmondta volna a szeretet ünnepéhez kapcsolódó gondolatait, a kulturális csoportok kaptak főszerepet. A HeMo Musical Stúdió növendékei, többek között Klitz Kíra és Torda Gánics Botond is színpadra vitték az örökzöld karácsonyi slágereket, majd a Cirill Táncstúdió kapott reflektorfényt. A Zajácz Edina vezette csoport szólóprodukcióval, de közös fellépéssel is megidézték az ünnepvárás hangulatát. Végül elérkezett a várva várt pillanat és a fehér szakállú kiosztotta az édességet, plüssfigurát és mesekönyvet rejtő csomagot. Az ajándékok természetesen megillették a fellépőket is, mintegy negyven fiatalt.

Az önkormányzat képviseletében Rajnai Gábor alpolgármester lépett a mikrofonhoz, hogy köszöntse az ünnepelteket és a karácsonyi jókívánságok mellett sikeres, örömökben gazdag új évet kívánjon mindenkinek. A rendezvényen elhangzott az is, hogy a meghívottak listájában az oktatási intézmények segítségét kérték. A vöröskeresztesek hetekkel ezelőtt fordultak kérésükkel a város iskoláihoz, hogy mint a tanulók legjobb ismerői, mérjék fel a hozzájuk járó hátrányos helyzetű gyerekeket, és őket várták a Mindenki karácsonya című eseményre.

A rendezvényen Hamburgerné Ujvári Irén, a vöröskereszt megyei igazgatója is tiszteletét tette, aki azt üzente a gyermekeknek, hogy figyeljenek hát arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ünnep idején égjen a szívekben, hanem a hétköznapokon is megmaradjon. – Éljetek úgy, hogy szeretettel viseltessetek embertársaitok iránt – hívta fel mindenki figyelmét a szeretet fontosságára Hamburgerné.