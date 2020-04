Idős édesapjával és családjával 6000 maszkot varrt a tatabányai dizájner

Varga-Zábráczki Dóra először 200-300 maszkot készített és osztott szét, amelynek híre futótűzként terjedt és azóta már több ezer maszk elkészítésénél tart.

Varga-Zábráczki Dóra, a Komárom-Esztergom Megye Kézművese címmel kitüntetett vállalkozó bőrtáskák helyett most maszkokat varr. Az elmúlt időszakban több mint 6000 – a fertőzésveszélyt jelentősen csökkentő – segédeszköz került ki a frissen alakult, csaknem húszfős varróközösség műhelyeiből, ingyenesen a rászorulóknak.

– Úgy kezdődött, hogy a 69 éves édesapámnak nem kaptunk maszkot, így gondoltuk, csinálunk neki meg a családnak. Volt még otthon annyi anyag, hogy első körben elkészült 200-300 darab, amit szétosztogattunk. Futótűzként terjedt a hír, akkora lett az igény, hogy csatlakozott a testvérem, Kriszta és barátnőm, Tóth Kata is, aztán édesapám, meg a férjem és csaknem húsz önkéntes varrónő, akik között mérnök­ember is van. Most mindenki ezzel van elfoglalva a környezetünkben – magyarázza a telefonban Dóra, aki beszélgetés közben is maszkokat szab.

– Mindegy, hogy ki kér. Nem megrendelésre dolgozunk, adományokat gyártunk, ingyen. Viszik civilek, szállítunk kórháznak, otthonoknak, intézményekbe – mondja Dóra. A Szent Borbála Kórház felhívására több mint 1000 maszkot legyártottak: a hematológiai-, az intenzív-, a szülészet-nőgyógyászati, a sürgősségi-, valamint gyermekosztályra. A csapattól az ügyeletes óvodák, a nagycsaládosok egyesülete, az idősek otthona szintén kapott ellátmányt.

– Azért álltam neki, mert most az összefogásnak van az ideje. Persze élni kell valamiből, előbb-utóbb muszáj lesz a megrendeléseimmel is foglalkozni. De a maszkok gyártását folytatjuk, ahogy eddig, ingyen – zárta szavait Varga-Zábráczki Dóra.