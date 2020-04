Az online tanulás jelesen megy a tatabányai Edutus Egyetemen

A múlt hónap közepén nem jelentett nagy gondot átállni az online digitális távoktatásra a tatabányai Edutus Egyetemen. Az eddigi tapasztalatok a visszajelzések alapján mind a hallgatók, mind az oktatók oldaláról kedvezőek.

Az Edutus Egyetem a versenytársak többségétől eltérően a 2012-ben bevezetett egységes webináriumi rendszeren keresztül tudja folytatni az összes képzését távoktatás formájában a veszélyhelyzet ideje alatt. Az alap- és a mesterképzések, a felsőoktatási szakképzések, a szakirányú továbbképzések, a felnőttképzések és nem utolsó sorban a nyelvvizsgára felkészítő oktatás is ezen a rendszeren keresztül folyik. Ez a korszerű oktatásmódszertan és technika jó alapot jelentett az átálláshoz, amelyben 180 tárgy, 55 oktató és csaknem 700 hallgató érintett. Növelte a hatékonyságot, ezért is versenyelőnyt jelent a nappali és levelező munkarendű képzések piacán egyaránt. Hozzájárul az intézményben folyamatban lévő, a kor kívánalmainak megfelelő tananyagfejlesztésekhez is.

– A webináriumi technológia lehetőséget ad videokonferencia rendszeren keresztüli távoli oktatásra, ezzel segíti az órán megjelenni nem tudókat a felkészülésben – mondja dr. Peredy Zoltán, az egyetem Műszaki Intézetének vezetője. – A számítógépes környezetben fejlődik a felhasználók napjainkban elengedhetetlen digitális írástudása, hiszen új szoftver használatát tanulják meg és modern online feladatokat kapnak. Az online együttműködés formáját, tapasztalatait később a munkaerőpiacon lehet kamatoztatni. A hallgatók így még alaposabban felkészülnek a továbbtanulásra egy külföldi oktatási intézménybe, erősödik az Erasmus tanulmányokban részt vevők interaktív képzése, felzárkóztatása. Mindez a külföldi munkamorál, a modern munkakörnyezet megismerését eredményezi.

A jelenlegi helyzet ösztönzi azt, hogy a digitális oktatásban rejlő pluszt az eddigieknél jobban kiaknázzák, új oktatási, módszertani eszközök bevezetését is végiggondolják. Az Edutus Egyetemnek lehetősége nyílt a közelmúltban nagyképernyős, interaktív oktatási projektorok beszerzésére. Ezek használata hozzájárul az élmény és a tanulási hatékonyság növeléséhez. Korlátlan a betekintési szög, jobb az olvashatóság, a képernyő osztott módon is használható. Interaktív tollakkal közvetlenül a képernyőre lehet írni, rajzolni, megjegyzéseket, vagy válaszokat hozzáadni valós időben. A fejlett csatlakoztatási rendszer miatt azonnal megosztható a közös munka.

