Az óceánt átszelő vitorlás Esztergomban mesélt nem mindennapi kalandjairól

Valódi hajóskapitányhoz méltóan ragadta magához a mikrofont Fa Nándor, aki a közelmúltban vendégeskedett az esztergomi Helischer József Városi Könyvtárban.

Fa Nándor olyan sportot űz, amelyről a többség még csak nem is hallott. Vajmi keveset tudunk a vitorlázásról és még kevesebben művelik, a tengeri vitorlázás, illetve annak is a szingli fajtája pedig tényleg csak a legmegszállottabbaknak jut eszébe. Eltökéltség, precizitás, fegyelem, figyelem, kitartás, egyfajta megszállottság, emberfeletti erőfeszítés is egyaránt kellett ahhoz, hogy Fa Nándor úgy teljesítsen, melynek köszönhetően ma a nemzetközi élvonalba tartozik.

A könyvtári beszélgetések ezen alkalma egy őszinte vallomásnak is megfelelt. A vitorlázó ugyanis részletesen bemutatta a küzdelmekkel teli útjait, mely a hajótervezéstől, az építésen és a próbautakon át a versenyekig tartott. A sikertelen, kudarcos, eredménytelen éveket és a mindent elsöprő teljesítményeket is egyaránt felidézte, majd technológiai titkokat is elárult a közönségnek:

– A vitorláshajók csak kívülről vitorlások, belülről műholdak és számítógépek által vezérelt csodák – mondta a rendezvényen Fa Nándor.

Emiatt a versenyző sem egyszerű hajós, aki papír térkép segítségével szeli a habokat, hiszen „robottá” kell válnia, aki kizár minden érzelmet, fájdalmat, ha kell, akkor megküzd a tengeri viharokkal, fagyasztva szárított ételeken él. Emellett előfordul, hogy ruhában babzsákon kell aludnia és a legfontosabb: a mindenre elszánt versenyző semmi esetben sem adja fel.

– Tudták, hogy a tengeri viharban akkor lehet eredményesen és jól kormányozni a hajót, ha teljes sebességgel száguldunk? Ha nem lassítunk? Minél inkább lassul a hajó, a háborgó tenger annál jobban dobálja, hányja-veti habjain. „Hajtani kell!” Ez a túlélés záloga – fogalmazott.

Fa Nándor elmondása szerint hálás a sorsnak, hogy abban a korban él, amelyben hihetetlen technológiai robbanás következett be. Büszke rá, hogy bár nem a Z generáció tagja, mégis megtanulta és használja a legfejlettebb GPS rendszereket, műholdas, komputeres navigációt. Elmondása szerint a mai kor hajósának sokkal nagyobb tudásra van szüksége, mert a fejlődés miatt kellőképpen kell ismernie az új kommunikációs és navigációs eszközök használatát.