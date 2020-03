Az ikonikus esztergomi rock banda 25 év után bakeliten is kiadta zúzós albumát

Az első kiadás 25. évfordulójára újra megjelentette Őrültek háza című albumát a Mask rock együttes, amely több nagy hazai fesztiválon is hódított.

Az első kiadás még kazettán jelent meg, most bakelit és CD-formátumban vált elérhetővé a műfaj, illetve a kultuszzenekar fanatikus rajongói számára. A jubileum kapcsán felelevenítjük a Mask zegzugos történetét.

1989-ben több esztergomi punkzenekar mellett az IQ 80 jelentette a műfaj legütősebb képviseletét, már csak azért is, mert ők voltak azok, akik olyan távoli bolygókra jutotta el, mint a Fekete Lyuk nevű legendás rockklub. A budapesti hely olyan zenekaroknak adott fellépési lehetőséget, mint például a Perfect Name, a Sex Action, az Aurora, a Prosectura vagy a Fuck Off System. A többek között a Geletey fivérekből álló IQ 80 ekkor azért oszlott fel, mert basszusgitárosuk, Geletey Zsolt Németországba „e­migrált”, így lehetőség adódott arra, hogy a tagok más irányokat keressenek.

Geletey György dobos Lakatos Györggyel, a Fuck Off System együttes billentyűsével a Fekete Lyukban találkozott, és egy ötlettől vezérelve egy új zenei anyagon kezdtek el dolgozni. Később csatlakozott hozzájuk az akkor már kultbandának számító Fuck Off System együttes basszusgitárosa, Jerabek Csaba és Gabrieli Richárd gitáros, énekes, így alakult meg a Mask, a rendszerváltással mondhatni egy időben.

A dark rock műfajban dolgozó együttes lényegesen eltért a korabeli előadóktól, amolyan rétegzenét játszottak, mely a nyugati féltekén jelentős rajongótáborral bírt, és bár progresszív zenének számított, itthon mindig is megmaradt pár ezrek muzsikájának. A zenét a Mask teljes legénysége komponálta, a meglehetősen borús dalszövegeket Gabrieli Richárd és Jerabek Csaba követte el.

Az Őrültek háza című album a banda második nagylemezeként jelent meg 1995-ben, a korszak emblémájának is tekinthető hanghordozón, kazettaformátumban. A 12 dalt a Bikini együttes basszusgitárosa, Németh Alajos, Fekete Lyukban található stúdiójában rögzítette a Mask legénysége, Lojzi egyben a hangmérnöki munkát is bevállalta. A lemez sajátságosan nyomasztó hangulatú borítóját a basszusgitáros Jerabek Csaba készítette.

A megjelent új anyaggal a Mask számos klubkoncert mellett több hazai fesztiválon is szerepelt, így például az akkoriban megizmosodott Sziget fesztiválon. A Mask végül 1995 végén szűnt meg eredeti felállásában, Geletey György dobos, esztergomi lévén némi kitérővel később csatlakozott az akkor már ugyancsak legendásnak számító Tűzkerék xT blues-rock formációhoz, melynek jelenleg is tagja. A Mask többi tagja szólóprojektekben, illetve a Southern Special, Zero-G és a F.O. System nevű zenekarokban dolgoztak tovább.