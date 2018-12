Egyebek mellett megtudtuk tőle, hogy a legenda Luther Márton személyéhez köti a karácsonyfa-állítás hagyományát. A történet szerint egy téli estén hazafelé sétálva felpillantott az égre, és gyönyörű látványban volt része, amikor a csillagok átragyogtak egy fenyőfa ágain. Hazavitt egy zöld ágat, s otthon gyertyákkal díszítette fel azt, a csodás látvány emlékéül.

Nem tudható, hogy mennyi a valóságalapja ennek, az viszont tény, hogy a XVI. századi evangélikus közösségek voltak a karácsonyfa-állítás mai értelemben vett hagyományának első terjesztői. Bár a feldíszített fenyőfa az 1800-as évekig nem jött divatba, utána azért elkezdték a protestáns családok a szobába költöztetni az ünnepi fát. Kezdetben többnyire felfüggesztve díszítették Jézus születésének megünneplésére, s ez a szokás először Amerikában burjánzott el a XX. század legelején, s terjedt szét a világban.

Tudni kell azért azt is, hogy az örökzöldek már jelképek voltak a kereszténység kialakulása előtt is. Tiszteletük a germán, a római, az egyiptomi és a kelta kultúrában is ismert volt. Az életfa vagy a zöldág életszimbóluma nem véletlenül kapcsolódik a különböző ünnepek népszokásaihoz, így a téli napfordulóhoz és a karácsonyhoz.

Egyes nézetek szerint 325-ben a niceai zsinaton, mások szerint 354-ben Liberius pápa rendeletében döntöttek arról, hogy december 25-e, karácsony, Isten fiának, az emberré lett Jézus Krisztus születésének emléknapja az öröm, a szeretet, a békesség napja legyen. A XVI. századtól a faág mellett fatörzset, majd később egy egész fát is állítottak Jézus születésének tiszteletére Németországban az evangélikusok. A karácsonyfa nem csak az édeni tudás fáját jelképezi, de egyben az örökélet fájára – Krisztus golgothai keresztfájára – mutató szimbólum is. Az alma a bűnesetre utal, a füzér a kísértő kígyót, a gyertya fényei pedig Krisztust, jelképezik.

A fa tetejére helyezett csillag nem ötágú, hanem nyolc, mert a 8-as Krisztus száma, és az örömhírt jelenti. Klasszikus ábrázolásokon – amikor még nem a látvány volt az elsődleges, hanem az üzenet átadása – a betlehemi csillagot következetesen nyolcágúként jelenítették meg, s nem kevesebbel.

Később a természetes díszeket felváltották, illetve kiegészítették a XIX. századtól kezdve az iparilag előállított termékek, s ekkortól indult diadalútjára a fényes papírba csomagolt szaloncukor is, ami nálunk szinte hungarikummá vált.

Tény, hogy a díszítés az évszázadok során egyre gazdagabb lett. Az angyalt vagy más figurákat formázó kis kerámiák, színes üveggömbök igazi értékét az adta, hogy az örökölt régi díszek ott lehettek az újak mellett. A XIX. században az arisztokrácia és a gazdag polgárság körében gyorsan elterjedt a karácsonyfa-állítás szokása Európában.

A dokumentumok ugyan ellentmondanak egymásnak, hogy ki honosította meg e szép hagyományt itthon, de az valószínű, hogy csaknem azonos időben már több családnál is felbukkant ez a szokás. Egyesek szerint az evangélikus Mária Dorottya württembergi hercegnő, József nádor harmadik felesége 1819-ben, mások szerint a hazai óvodahálózat alapítója, Brunswick (Brunszvik) Teréz grófnő állította az első karácsonyfát 1824-ben vagy 1828-ban a rábízott krisztinavárosi kisdedeknek. (A kutatók többsége szerint ez a legvalószínűbb.) Ugyanakkor Podmaniczky Frigyes báró szerint édesanyja, Nostitz Erzsébet volt az, aki először állított karácsonyfát hazánkban, az 1820-as évek közepén.

Bárhogy is volt, annak mindenképpen örülhetünk, hogy így alakult. Hívők és nem hívők egyaránt, mert az igazi karácsonyfa több mint egy feldíszített fenyő; annak közelében ugyanis valóban lélektől lélekig érünk.

Az évszázadok során számos pogány elem is beépült a kereszténységbe

Tény, hogy a karácsonyfa-állítás szokása – ma már a nem-keresztény kultúrkörben is elterjedt. Leginkább azért, mert a jelképek átívelnek a kultúrákon. Szimbólumot kisajátítani ugyanis nem lehet, legfeljebb más jelentéstartalommal tölthető meg. Bizonyság rá, hogy számos „pogány” elem is beépült a kereszténységbe, de ettől még nem váltak istentelenné a keresztények. A barokk templomok vastag falaiba is bőven kellett az építőanyag, ezért gyakran nem kímélték a római korból itt maradt szarkofágokat sem, beépítették azokat a téglák és a kövek közé. Így vagyunk a jelképekkel is. Egy új, Krisztust hirdető katedrális építőelemeivé, részeivé váltak a nemegyszer évezredes szimbólumok. Maga a nyelv is szimbólumrendszer, segít nekünk leképezni a körülöttünk lévő világot, hiszen a nyelv nélkül nem lennék képesek elmondani sem gondolatainkat, sem érzéseinket. Hála Istennek, hogy megkaptuk a szó ajándékát, melynek segítségével a kimondhatatlan, felfoghatatlan, sohasem látott Istent is szívünkbe, lelkünkbe értelmünkbe zárhatjuk – mondta beszélgetésünk végén Franko Mátyás.