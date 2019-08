Az igaz testvéri szeretet minden távolságot legyőz

Egy testvéri találkozásért megéri átszelni fél Európát, vallja az esztergomi származású Palásthy Máté, aki kerékpárral utazott el Svájcban élő nővéréhez.

Palásthy Máté év elején határozta el, hogy nyáron meglátogatja nővérét. Az egyik nemzetközi sportáruházlánc szegedi üzletének munkatársaként egy Triban kerékpárral, és a cég által biztosított felszerelésben vághatott neki az útnak: gyakorlásként a Pilisben, a Mátrában és a Balaton-felvidéken kerekezett, ahol kellő tapasztalatot szerzett.

Máté Szegedről indulva Letenyére tekert, majd a szlovéniai Bledi-tóhoz érve beigazolódott mindaz, amelyet az interneten olvasott a környékről. Az egykori meghitt, idilli kirándulóhely egy nyüzsgő forgataggá vált, ahol hemzsegnek a turisták. Később áthaladt a Júliai-Alpok egyik hágóján, amelyet azért építettek a monarchia idejében, hogy gyorsabban eljuttassák az isonzói frontra a szállítmányt.

– Többször megkérdezték tőlem, hogy honnan jöttem. Mikor megtudták, hogy egyedül vagyok, megsajnáltak, és készségesen felajánlották, szívesen készítenek rólam képeket – mondta.

Az udinei pihenőt követően Verona és Milánó felé haladva rácsodálkozott arra, hogy az olaszok közül nagyon kevesen kerékpároznak. Ő viszont magabiztosan szelte a távot és a kötelező észak-itáliai városok mellett a Garda-tavat is megtekintette.

Sőt mi több, a tó megtisztításáért szervezett jótékonysági koncerten is bulizott egyet. Számtalan élmény érte Svájcban is: a Szent Gotthárd-hágóban áradt az aszfaltból és a sziklákból a meleg, a Luzerni-tónál gyönyörű naplemente fogadta és még a rendőrök is megállították.

– A járőrök kérdőre vontak, hogy miért nem ég a lámpám. Naivan értetlenkedtem, majd egy pillanatra felkapcsoltam, hiszen nem mondhattam nekik, hogy mindjárt lemerül. Ahogy búcsút intettek, az akkumulátor megadta magát. Végül a telefonomat a kormányhoz szorítva világítottam – mondta.

Nyolc nap elteltével, 1600 kilométer és 13 ezer méter szintkülönbség megtétele után megérkezett Oftringenbe, ahol végre magához ölelhette testvérét.