Az időtálló szépség nemcsak külsőben rejlik, vallja az egzotikus divattervező

Salih Dilán divattervezőnő és festő már-már szakértője a szépség fogalmának. A Tündérszépek indulóinak érdemes megfogadni tanácsait.

Nehezebb ma időtálló szépségnek lenni, mint régen, de meg van ennek is a titka, vallja a székesfehérvári, kurd származású divattervezőnő, Salih Dilán. Az egzotikus külsejű divatszakember a Tündérszépek 2020 verseny kapcsán a Feol.hu-nak mesélt a szépségről, mely szerinte rendkívül szubjektív fogalom. Ráadásul nemcsak az egyéni vélemények, de a társadalom is megfogalmazza, mit gondol a szépségről, mi az aktuális trend.

A divattervező szerint azonban nemcsak a külső megjelenésünk, hanem a belső világunk is segíti vagy épp hátráltatja, hogy szépnek lásson minket a világ.

– Ha az ember szívében és lelkében harmónia, békesség és nyugalom van, akkor ez kihat a külsejére is, amitől ragyogni fog. Illetve ha megtanuljuk szeretni önmagunkat, akkor elmúlik a belső harc, amit önmagunkkal vívunk, így ez a belső harmónia jó hatással lesz a külsőnkre is, hiszen jobban fogjuk érezni magunkat a bőrünkben.

Silah szerint nincs egyféle definíció a szépségre, hiszen az több összetevőből létrejövő, egyéni dolog, egy összhatás. Egy nő szépségéhez és ragyogásához hozzátartozik a határozottsága, a tartása, a gondolkodása, az erőssége és önmaga felvállalása is – a külseje mellett. A szépségben mindenképpen harmónia és arányosság van, ami nem feltétlenül azonos a szimmetriával és tökéletes szabályossággal.

– Én szépnek találom azokat az embereket is, akik vállalják a természetes adottságaikat és természetes arcukat. Számomra rendkívül egyedi a megszokottól eltérő állkapocs-csont, nagyobb ajkak, karakteresebb orr és arcforma. Sokkal vonzóbbnak találom azokat, akik természetesen vállalják fel magukat és a velük született adottságaikat.

A divattervezőnő szerint létezik időtálló szépség, mint például Sophia Loren vagy Marilyn Monroe. De náluk is fontos volt a már korábban említett egyéniség, ami nélkül az említett híres hölgyek is csak egyek lennének a sok szép, de felejthető nő közül. Ám ezt ma sokkal nehezebb elérni, mint hajdanán.

– Ma a közösségi média és a felgyorsult élettempó hatására, a sok megjelenési lehetőséget kihasználva sokkal könnyebb feltűnni, megmutatni magunkat, a szépségünket. Ugyanezért viszont nehezebb megmaradni az élvonalban, hiszen az emberek mindig az új arcokat, új szépségeket keresik és meg is kapják a média felületein. Gyorsan megunják és elfelejtik a régebbieket. Nehezebb ma időtállónak lenni, mint régen.

Az egyediség új dolgok születésére sarkallja

Silah művészként úgy gondolja, a szépséghez hozzátartozik, ha valaki kilóg a sorból és különbözik a megszokottól, de ezt mégis bátran fel meri vállalni.

– Ez például elengedhetetlen a divattervezés területén, ugyanis újat alkotni akkor tudunk, ha a személyiségünk is különbözik a megszokottól. Ahhoz, hogy új dolgok szülessenek: egyedinek, merésznek és a megszokottól eltérőnek kell lennünk.

Egyébként ahogy a divattervező meséli, már egészen fiatalon kilógott a sorból a stílusával. Volt rá példa, hogy kritikát kapott az osztálytársaitól egy-egy ruhaszettjére, mert az furcsa volt és nem megszokott.

– Mivel a személyiségem is más, később ennek köszönhettem, hogy új és egyedi dolgokat tudtam alkotni. – állítja a művész – Nagyon fontos, hogy ne engedjük a környezetünknek, hogy elvegyenek személyiségünkből vagy faragjanak belőle. Ha mi jól érezzük magunkat a bőrünkben, ahogy felöltözünk, akkor igenis maradjunk meg a saját stílusunknál. Hiszen ha mi jól érezzük magunkat, akkor a külsőnk is ragyogni fog.

A sminknek is megvan a helye és ideje

Silah nem ódzkodik a sminktől, hiszen minden simnvariációnak megvan a maga helye és ideje. Emellett kiemeli: aki természetesen szép arcvonásokkal rendelkezik, smink nélkül is szép és szükségtelen a mindennapi sminkelés. Főleg ha az illető jó arcbőrrel rendelkezik.

–Anyukám sminkes. Számtalanszor láttam példát arra, hogy mennyire izgatottak és boldogok voltak a hölgyek, miután más stílusban is látták az arcukat. Fontos viszont, hogy az erőteljesebb sminknek megvan a maga helye és ideje; nem mindennapi utcai viseletnek való, mert az könnyen viheti a szépség helyett a közönségesség irányába stílust.

De arra is sokszor látott példát, hogy természetesen is szép volt az adott hölgy, az erős, dekoratív smink pedig még jobban kiemelte arcvonásait és szépségét. Szerinte nem gond, ha erős sminket is bevállalunk, hiszen ezzel egy új oldalunkat is meg tudjuk mutatni. Különféle stílusú sminkek segítenek abban, hogy más stílusban is lássuk magunkat, ami eltér a hétköznapoktól.

Az átlagos is lehet különleges

Divattervezőként Silah alkotásait az évszakok varázsa és a keleti világ színessége és díszessége jellemzi. De olyan ruhákat alkot, amelyek hordhatóak a hétköznapokban is. Kurd származása is befolyásolja alkotásait és ízlését. Nemcsak szín – és anyaghasználatban, hanem a méretekben is.

– Az „ősanya” típus – szélesebb csípő, kerekebb, teltebb idomok – állnak közelebb az ízlésemhez, talán azért, mert magam is ebbe a típusba tartozom. A női testideál amire tervezek: normál emberi testméretek, az S, M, L, XL. Divatbemutatómon is vegyes testméretű modellekkel dolgoztam együtt, ugyanis számomra fontos, hogy a hétköznapi emberek is találjanak csinos, divatos vagy éppen egyedi ruhákat. Keleten soha nem volt divat túlzottan vékony modellekkel dolgozni, így neki is természetes, hogy valós, hétköznapi méretekre tervezi a ruhákat.

A színekkel és mintákkal, ruha hosszakkal pedig lehet úgy játszani, hogy a nem 100%-ban ideális alkatú nőkön is a csinosság tűnjön fel ne az alkatbeli tökéletlenségek, árulja el a divat szakértője.