Az idősek védelmét szolgálja a Tatabánya 70+ program

A város legfiatalabb lakói mellett természetesen az idősekre is gondolnak a megyeszékhelyen. A Tatabánya 70+ program egyik fontos eleme a város hetven évnél idősebb lakóinak adható ingyenes tüdőgyulladás elleni védőoltás. Október elsejétől már lehet igényelni a vakcinát.

Dr. Csák Ferenc házi- és üzemorvos, szakorvos az oltással kapcsolatban elmondta: a tüdőgyulladásnak több kórokozója van. A most adható védőoltás a nyolcvanféle bakteriális fertőzésből tíznél több esetében nyújt védelmet, a betegség könnyebb lefolyását. Hozzátette: a tüdőgyulladás cseppfertőzéssel terjed. Kialakulását segíti a nedvesebb klíma, az őszi esős idő, a buszos közlekedés mellett a nagyobb tömegben való tartózkodás. A gyerekek és az idősek a legkiszolgáltatottabbak. Az utóbbi korosztály mindennapjait pedig tovább nehezíti, hogy általában van valami alapbetegségük is – magas vérnyomás, szívproblémák.

Kiemelte: ezt a védőoltást nem szabad összekeverni a minden évben változó összetételű influenza elleni védőoltással. Ez utóbbit évente szükséges igényelni, az önkormányzat által mostantól ingyenesen elérhető tüdőgyulladás elleni védőoltásnak ezzel szemben két fajtája van: az egyik hosszabb távú védelmet nyújt, a másik esetében 4-5 évente szükséges csak emlékeztető oltást adni.

A Tatabánya 70+ programhoz kapcsolódik a házi segítségnyújtás kibővítése is. Rászorultság esetén a hetven éven felülieket heti négy órában segítik majd szociális szakemberek. A részletek kidolgozása folyamatban van, várhatóan a következő év elején be tudják vezetni ezt a rendszert is Tatabányán.