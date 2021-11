Az idén is az angyalok fővárosa lesz Tata a kívánságok karácsonyfájával

Több mint kétszáz gyermek kívánságai kerülnek fel arra a karácsonyfára, amelyet immár hagyományosan a Kristály állít fel az ünnepek közeledtével.

Ezt ne hagyja ki! A gazdáknak magas árat, Márki-Zaynak sok pénzt adhat Bige László

Az idén is az angyalok fővárosa lesz Tata, azon belül is a Kristály Imperial Hotel és a Pálma Rendezvényház. Ahogy az már hagyomány a több mint 250 éves szálloda történetében, most is karácsonyfára kerülnek a rászoruló gyerekek kívánságai, amelyekből választhatnak a leendő angyalok, hogy szebbé tegyék az ünnepüket.

Ahogy azt Borsodi Imrétől, a Kristály PR-menedzserétől megtudtuk, ezúttal is Pál Feri előadásával kötik össze a jótékonysági akció kezdetét. November 21-én 15 órakor kezdődik majd az országosan ismert és kedvelt római katolikus pap előadása, amely most a női-férfi kapcsolatokat állítja majd a központba, illetve azt, hogy a kommunikációs és konfliktuskezelési hibákat hogyan előzhetik, küszöbölhetik ki a párok.

Mindezzel együtt pedig az előtérben vár majd mindenkit a kívánságokkal feldíszített fa, illetve a hétvége után a szálloda aulájában. Szovátai és Komárom-Esztergom megyei, bentlakásos iskolák hátrányos helyzetű gyermekei mézeskalácsok mellé csatolták, hogy mit kérnek karácsonyra. Az ajándékokat december 6-ig, csomagolás nélküli dobozban lehet leadni a Kristályban, de olyan egyéb adományokat is szívesen fogadnak, mint például tisztálkodó-, vagy épp papír-írószerek.

A fára már javában készülnek a kívánságok egyébként, amelyek olykor egy-egy egész élettörténetet mesélnek el. Ahogy azt már a korábbi években is láttuk, valakinek egy fésülködőszett, másnak egy hangszóró lehet élete álma például, de volt olyan is, aki a kiskutyájának kért ajándékot, nem is magának. Ahogy korábban, úgy most is egy közös van, lesz ezekben a kívánságokban: mindegyik angyalra vár.

Borsodi Imre azt is elárulta a Kemma.hu-nak, hogy Pál Feri előadása ugyan belépős, de védettségi igazolvány nélkül is részt lehet venni rajta.