A Gótika a vásárlók álmát valósítja meg az év vállalkozásaként

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége rangos díját vehette át Téczely Péterné Aranyos Éva, a Gótika 99 Kft. ügyvezetője.

Az idén ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját a Gótika 99 Kft., így ebben az évben hatalmas ünnep volt Téczely Péterné Aranyos Éváéknál. Ráadásul ő és vállalkozása elnyerte az Év Vállalkozója címet is, így aztán igazán jó évet zárt a Gótika.

– 1999-ben kezdődött minden, a mostani telephely megvételével – kezd nosztalgiázni Éva, akivel a Táncsics Mihály úti cég bemutatótermében beszélgettünk. Mint mondja, egy konténerből összeállított bemutatóteremként várta a vásárlókat, amit – családi vállalkozás lévén – könnyen otthonossá varázsolt. Az ügyvezető mesélt a folyamatos fejlesztésekről, miközben megmutatta azt a fotóalbumot is, ami a jubileumra készült, és ami hűen bemutatja a cég két évtizede alatt végbement főbb változásokat. Mesél arról is, hogy miként forrt össze védjegye és a Gótika. Megtudjuk, Éva tenyérlenyomatát őrzi az egykori beton alap, ezzel pedig hivatalosan is elindította a cég üzleti útját. És ez sok mindent megváltoztatott. Például növelni kellett az eladói létszámot, ami szoros összefüggésben állt a profilváltással is.

– Mára tizenheten dolgozunk a vállalkozásban, több mint háromszorosára sikerült bővíteni a kezdeti létszámot – meséli büszkén, azt meg pláne, hogy még ma is dolgoznak köztük alapító tagok. A termékek színes palettájáról is szót ejtünk. Ma főként fürdőszobaszalonként működik a cég, korábban zömmel építőanyagokat tartottak. Beszélgetésünk alatt kiderült az is, miért olyan elégedettek a vásárlók és minek köszönhetőek a visszatérő kérések.

– A vásárlók javarészt konkrét tervekkel érkeznek a felújítással kapcsolatban – tudjuk meg. Ehhez kell az eladók szakértelme, az úgynevezett eladói szeme és máris elégedett a vevő. Éva a végsőkig hisz a szájhagyomány útján terjedő reklámban, amire jócskán rászolgáltak az elmúlt évek tapasztalatai. Szerencsére gyakran jönnek vásárlók a megyehatáron túlról is, főként Budapestről, valamint szűkebb hazánk szomszédos településéről, Bicskéről is. Jön egy gyors kiegészítés: „Baráti társaságok adják meg egymásnak az elérhetőségeinket, ami nagyon jó érzés!”

Végül áttérünk a szakmai díjra. – Közös munka eredménye. Ugyan én vettem át, de a csapatommal együtt érdemlem meg – mondja Éva, aki hozzáteszi azt is, természetesen az elismerés nagyon megtisztelő.

– Hogy mi kell ahhoz, hogy az legyek, aki ma vagyok? Lelkiismeret, kellő kitartás és a munka iránti elkötelezettség – felel Éva, amikor arra kérdezünk rá, milyen irányelvek mentén vezeti vállalkozását. Hozzáteszi, az is fontos, hogy a hatalommal nem visszaél, „csak” él vele, ezért kollégái messzemenőkig tisztelik, becsülik. Éva karitatív tevékenysége kiemelkedő, több óvodai és iskolai rendezvényt, helyi sportegyesületet és állatmenhelyt támogat. Végszóként elárulja azt is, mi jellemzi leginkább a vállalkozást.