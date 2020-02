Az év mérnöke mellett friss diplomásokat is köszöntöttek a bálon

Huszadik alkalommal szervezték meg a Komárom-Esztergom Megyei Mérnökbált, ezúttal Naszály-Billegpusztán, a Balogh-Esterházy Kastélyban. Az eseményen Velencei Zoltán vehette át az Év mérnöke díjat, valamint köszöntötték a frissen végzett mérnököket, és „Az Év Háza Komárom-Esztergom megyében” pályázat díjazott tervezőit.

A Komárom-Esztergom Megyei (KEM) Mérnöki Kamara, az Építész Kamara, a MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Egyesület és az Edutus Egyetem által szervezett jubileumi megyei mérnökbálon kiváló országos hírű szakember mellett a megye politikai és gazdasági vezetői is részt vettek. Különleges volt a helyszín; a közelmúltban helyreállított billegpusztai Balogh-Esterházy Kastélyban fogadták a vendégeket. Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Szücsné Posztovics Ilona, tatabányai polgármester ünnepi köszöntője után a naszályi mazsorettek előadása következett. A vacsorát követően Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd átadták a díjakat.

2019-ben Az Év mérnöke elismerést a KEM Mérnöki Kamara Elnöksége a díjbizottság javaslatát figyelembe véve Velencei Zoltánnak adományozta – jelentették be. Az eseményen bemutatták Az Év Háza Komárom-Esztergom Megyében pályázat díjazott tervezőit is. A pályamunkákból összeállított anyagokat meg is tekinthették a bál résztvevői.

Köszöntötték az Edutus Egyetem Mechatronikai Mérnöki szakán végzett fiatalokat is. Balázs Ibolya, a Vállalkozók Országos Szövetsége megyei szervezetének titkára, valamint Nagy Gyula és Komjáthy László, a KEM Mérnöki Kamara elnöke elismeréseket adott át Balogh Józsefnek, Kovács Balázs Bencének, Kovács Dávidnak, Menyhárt Zoltánnak, Pőcze Tibornak és Vig László Istvánnak.

