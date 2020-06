Kordonok veszik körül a város egyik legnépszerűbb pihenőparkját. Hatalmas munkagépek túrják a földet, helyére került a két híd, és már most üde színfoltja a területnek a színes sporteszközöket és játékokat felvonultató fitneszpark.

Kordon mentén lehet csak közlekedni a TSZC Fellner Jakab Szakközépiskola mellett a vasúti aluljáró felé. Üres a büfé, egyelőre nem használhatják a parkot a sportolni, kikapcsolódni vágyók. A területen hatalmas mennyiségű térburkolókövet halmoztak fel, amelyek egy része már járdaként kelt új életre. A munkagépektől hangos terület azonban várhatóan november közepére elkészülhet.

A beruházás leglátványosabb része a napokban zajlott: helyére került a két híd, s már elkészült a fitneszpark. A szabadtéri sportolásra alkalmas eszközök kiváló lehetőséget teremtenek majd arra, hogy amíg a kicsik a játszótéren a színes, látványos játékokkal foglalják el magukat, szüleik szemmel tartva őket a közelükben mozogjanak. A szabadtéri edzésekre alkalmas eszközök mellett pontos leírás is van, amelyek komplett edzésterveket tartalmaznak azok számára, akik rendszeresen vennék igénybe a sportszereket.

A létesítmények mellett vizesblokk és egyéb kiszolgáló épületek szolgálják majd a parkhasználók kényelmét.

A Köztársaság útja felől eddig egy keskeny hídon lehetett megközelíteni a parkot. Ezt lebontották, s helyette egy szélesebb hidat emeltek be, s helyére került a Jubileum park felé az új átjáró is. A felújítást követően a gördeszkások és bicósok is használhatják majd a területet a részükre kialakított pályán.

A Csónakázó-tó megújítására 606 millió 410 ezer forint uniós támogatást fordítanak a Zöld Város projektből. A beruházás várhatóan az év második felére készül el. Addig az esetleges lezárásokért a kivitelező és az önkormányzat is a lakosság türelmét, együttműködését kéri. A Csónakázó-tó és környékének felújítása utoljára a millennium idején zajlott. A mostani projekttel egy teljesen új, a 21. századi igényeket is kiszolgáló parkot vehetnek majd birtokba a tatabányaiak.

A TSZC Fellner Jakab Szakközépiskola mellett halad majd az aluljáró nyomvonala, amely a vasúti sínek alatt az új bánhidai körforgalomhoz csatlakozik a Polacsek utcánál. A két városrész összekötését szolgáló beruházás is várhatóan hamarosan elkezdődik.