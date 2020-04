Az esztergomi tervező megható összefogást indított útjára

A divat világában is nagy változás állt be a csaknem két hónapja kezdődő koronavírus-járvány miatt. Arról, hogy a Junior Expo tavalyi győztes vállalkozása, egy esztergomi táskatervező miben látja a kiutat, Buzás Zsófi mesélt a Kemma.hu-nak.

– Hogyan érinti a divatipart a jelenlegi járványügyi helyzet?

– Sajnos meglehetősen érzékenyen. Az online rendelésekkel sem az a baj, hogy nehéz megoldani a jelen helyzetben a szállítást, hanem az, hogy nincsenek. Gyakorlatilag egy-egy rendelés kivételével teljesen megszűnt a forgalom.

– Van másik terv?

– A talpon maradás most a leleményességen és a gyors változtatásokon múlik. A Sophie by Chance így most táskák helyett maszkok gyártására rendezkedett be. Ezeket áruljuk és az ebből származó bevételt újabb darabok gyártására fordítjuk, amiket rászorulók, egészségügyben, vagy patikákban dolgozók részére juttatunk el.

– Inspiráló ez az időszak?

– Nagyon erős az elszántság bennem, hogy túljussunk ezen a nehéz, de fejlődésben gazdag időszakon. Érzem, ha most helytállok és küzdök azért, amit eddig elértem, akkor egy megerősödött, stabil lábakon álló vállalkozással vághatok neki egy új időszaknak, amint ez lezárul.

– Várható újabb kollekció?

– Igen. Érzelmekben gazdag időszakot élek meg. Mivel nem találkozhatok a vírus miatt azzal, akit szeretek, ezeket az érzelmeket egy kollekcióban fejezem ki, amelyet a szeretet, főleg a szerelem ihletett. Szerintem most nekem és a világnak is fejlődni kell, erre talán ezek a legmegfelelőbb hetek.

– Mit lehet tudni a „Love”-ról?

– A kollekciónál a piros és rózsaszín árnyalatait használtuk. Úgy terveztem, minden héten megosztok egy újabb darabot a Facebookon. Mivel ezek rendhagyó termékek és mindegyikből egyetlen darab készül, valamint más és más érzések ihletik, ezért külön kis történettel körítve tesszük ki.

– Munka után hogy telnek a mindennapok?

– Szeretek másokon segíteni. Létrehoztam egy csoportot az egyik közösségi oldalon, Esztergomi Összefogás névvel. Most fokozottan szükség van arra, hogy legyen egy ilyen közösség a szülővárosomban. A lényege, hogy egy helyen találkozzon a segítségkérő a segítségnyújtóval. Például aki külföldön dolgozik és nem tudott hazajönni, de van egy idős szülője, akinek be kell vásárolni és nincs kire bíznia ezt a feladatot, ebben a csoportban van lehetősége segítséget kérni. A közelmúltban egy nagyobb változás állt be a csoport életében, ugyanis egy civil szervezet invitálására csatlakoztunk egy országos megmozduláshoz. Így most a vírus idejére, Koronavírus – Segítsünk egymáson – Esztergom lett a neve a csoportnak.