Két napig díjnyertes borok és zúzós zenék uralták az esztergomi Kis-Duna sétányt

A Borhíd Fesztivál és Borünnepre kilátogatókat nem csak finom borok és különleges ételek várták, de színvonalas koncerteket is hallgathattak.

Az ország legkülönbözőbb bortermő vidékeinek aranyérmes borait, továbbá meggy, de még ribizli ízesítésű nedűket is kóstolhattunk a Borhíd Fesztiválon és Borünnepen, amelyet a hétvégén ezúttal is a Mindszenty téren és a környékén rendeztek meg.

– Bár nem tudom a nevét, de azt tudom, hogy van egy nagyarany díjas borotok. Na, azt szeretném megkóstolni! – szólt oda az egyik pincészet standjánál várakozó egyik fesztiválozó, majd néhány pillanattal később kapott is egy kis ízelítőt a ZéVé Trilógia III elnevezésű borából. A férfi később meg is jegyezte, hogy már érti, miért nyert meg egy országos versenyt a bor. Ugyanakkor azok is megtalálták a számításukat, akik erősebb, ütősebb, egyben különlegesebb italokat kerestek. A magas minőséget képviselő tahitótfalui forralt eperbor mellett a Panyolai Pálinkáért is sokan álltak sorba.

A rendezvény azonban nem csak a borokról, hanem a különleges ételekről is szólt. A szervezőknek köszönhetően a Kis-Duna sétányon igazi ínyencségeket is megkóstolhattunk: a húsos vagy sajtos tejfölös tócsni mellett a lovas-házi kürtőskalács, de a lila káposztával tálalt libacomb is igen kelendő volt.

A hétvége folyamán az Erzsébet park valóságos vidámparkká változott, ahol a dodzsem mellett többek között a breakdance nevű hinta is várta az érdeklődőket. Mindemellett a zenei felhozatalra sem lehetett panasz. Pénteken a keményebb stílus képviselői, közöttük a szombathelyi Lord együttes lépett színpadra, mely az egyik legismertebb dalukat, a Szállj szabadont is eljátszotta a közönségnek. Szombaton a Hooli­gans koncertjére az eső is elállt, így újra hatalmas tömeg gyűlt össze a Mindszenty téren. A fesztivált vasárnap este a Kelemen Kabátban fellépése zárta.