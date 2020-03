Az esztergomi Balassa múzeum új vezetője hivatásként éli meg a régészetet

Kocsis Anitát nevezték ki a Balassa Bálint Múzeum élére. Elődje, Tari Edit nyugdíjba vonult. Anita fiatal, ugyanakkor rátermett és ami még ennél is fontosabb: nem szakmának, hanem hivatásnak tekinti és éli meg a régészetet, illetve Esztergom helytörténetét.

– Mit lehet tudni a kinevezéséről? Mennyi időre szól?

– Megbízott posztra neveztek ki. Ez az intézményvezetői poszt, a Balassa Múzeum igazgatója továbbra is Rezi Kató Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, melynek része a Balassa Bálint Múzeum. Most tehát megbízott intézményvezető vagyok, ami igazából egy szakmai vezetést jelent. Ez 2020 nyár közepéig tart, akkor vagy új vezetőt jelölnek ki, vagy lesz egy kiírás a posztra.

– Mit gondol most, jelentkezik majd akkor arra a kiírásra?

– Ezt annak fényében tudom majd eldönteni, hogy miként telik el ez a néhány hónap addig.

– Ön most 26 éves. Volt-e valaha ilyen fiatal vezetője múzeumnak, illetve ennek az intézménynek?

– Dr. Horváth István 29 évesen kezdte el a Balassa Bálint Múzeum vezetését. A kinevezéseknek, így az enyémnek sem a korhoz, hanem a szakmai feltételekhez volt inkább köze. Valamint ahhoz a praktikus okhoz, hogy a nálunk dolgozó kollégák munkájába már nem fért volna bele az intézmény vezetése is pluszban.

– Milyen szakmai út vezetett idáig?

– 2012-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanultam a régészetet. Eljöttünk Esztergomba dr. Major Balázshoz, aki bemutatott minket dr. Horváth Istvánnak, aki körbevezetett minket a városban. Mindent megmutatott, és valóban nem volt olyan utca vagy hely, amiről nem mondott volna valamit. Nekem már ekkor szimpatikus lett a város, illetve szóba került, hogy szakdolgozhatnék valamilyen esztergomi témából. Dr. Horváth István ekkor említette, hogy van neki egy nagyon kedves ásatása a Szentkirályi-dülőben, ahol 1968-tól tíz éven át folytatott leletmentést és feltárást, és javasolta, hogy ezt nagyon jól össze lehetne foglalni, újra lehetne gondolni a roncsolásmentes régészeti módszerekkel. Így kezdődött a közös munka, nagyon sokat jártam ide a Balassa Bálint Múzeumba, így indult a kapcsolat. Idekerültem különböző ásatásokra és 2018-ban a múzeum munkatársa lettem, és ezután is sokat dolgoztunk együtt dr. Horváth Istvánnal.

– Mi az a szakmai hagyaték, amelyre építve folytatja megbízott intézményvezetőként most a munkát?

– Alapvetően a fenti idézett útra és arra a meggyőződésemre, hogy a régészet nem egy szakma, hanem egy hivatás. Ezt a hivatást úgy kell szem előtt tartani például itt Esztergomban, hogy itt nemzeti emlékhely található, a Várhegy és a Víziváros, és ez a terület kiemelt régészeti lelőhely és műemléki épületek nagy rendszere. Elődeim, Dr. Horváth István és Tari Edit is ezt tartotta szem előtt.

– Milyen elképzelés szerint szeretné az ön által vezetett intézményt mozgatni?

– Nagyon jó csapat a miénk, akik eddig is a múzeumban dolgoztak, restaurátorok, régészek, művészettörténészek, helytörténészek. Az említett alapok mellett hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a turisták és helyiek is jobban megismerjék a Balassa Bálint Múzeumot. Meggyőződésem, hogy ez az intézmény egy nagyon fontos pontja kell legyen az esztergomi kulturális életnek, kollégáimmal most ezen is dolgozni fogunk, hogy visszaemeljük a múzeumot a nyitottabb, ismertebb intézmények sorába. A Várhegy és a belváros mellett a Vízivárosban található műemlékek, múzeumok, így köztük a Balassa Bálint Múzeum. Több figyelemre méltó, de tény, hogy sok esetben ez a rész kimarad az idegenforgalomból. Egy erős civil közösség, egy múzeumbarát közönség kialakítása is cél, egy kör felélesztése, mely dr. Horváth István idején nagyon jól és sokáig működött, csak az örökségvédelem és a régészet is elment egy bürokratikus irányba, a hatalmas papírmunka miatt már nem volt idő ezekre a múzeum baráti körökre.

– Milyen programjai lesznek ennek a körnek?

– Egyelőre a koronavírus-járvány miatt minden bizonytalan. A kör felélesztésére teszünk kísérletet – terveink szerint – április 7-én is, egy húsvéti készülődéssel, néprajzi előadással a húsvéti szokásokról. Egy nagyobb volumenű programot is előkészítünk a Múzeumok Éjszakája után, mégpedig a nyári régész tábort, ami elsődlegesen 9–12 éves gyerekeknek szól majd. Célunk tehát a múzeumbarát vonal, illetve a közösségi régészet propagálás kialakítása. A nagyobb gyerekek részére továbbra is az intézményünk által működtetett Babits-villa a vonzóbb, ahová főként az irodalomtanárok ösztönzésére látogatnak el. Remélem, hogy múzeumunk látványtára is hamarosan ilyen lesz, a múzeumpedagógia segítségével. Az intézmény előtt álló feladataihoz kapcsolódik, hogy rengeteg feldolgozandó anyag van még, a török kor utáni évszázadokban újra benépesedett Esztergom és számos család, mesterség költözött ide vissza, mindez felfedezésre vár, helytörténészünk ezzel is sokat foglalkozik, hiszen rengeteg ilyen elfeledett történet, szellemi és tárgyi hagyaték kerül elő. Ezek egy esztergomi helytörténeti kiállítás anyagát kell képezzék majd.

A diploma megszerzése óta régészként dolgozik

Az 1994-es születésű, Zala megyéből, Murakeresztúrról származó Kocsis Anita a nagykanizsai Piarista Gimnáziumban érettségizett. 2018 februárjában fejezte be régészet mesterszakos tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetében, római- és középkor szakirányon. Alap- és mesterszakos szakdolgozatát dr. Horváth István és dr. Végh András vezetésével Esztergom-Szentkirály középkori topográfiájából és középkori temetőjének előzetes feldolgozásából készítette. A mesterképzés alatt Esztergomban töltötte a múzeumi gyakorlatát, illetve ekkor a Balassa múzeum feltárásain rendszeresen részt vett régészhallgatóként. A diploma megszerzése óta régészként dolgozik Esztergomban, a Magyar Nemzeti Múzeum Balassa Bálint Múzeumában.