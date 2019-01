Az emberi élet fontosabb, mint egy gyors üzenet

A közlekedési balesetek számának visszaszorítása érdekében a megyei rendőrkapitányság, a 24 Óra és a kemma.hu közös akciójában ismert embereket kérdezünk vezetési szokásaikról.

Szegedi Zsolt, a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Komárom-Esztergom megyei személyszállítási üzletágvezetője válaszol kérdéseinkre.

– Mióta vezet?

– 1997-ben szereztem meg a jogosítványomat.

– Keveredett már életveszélyes helyzetbe?

– Egyszer ónos esőben vezettem, amikor pár száz méterrel előttem baleset történt. Szerencsére időben meg tudtam állni, de a visszapillantó tükörben azt láttam, hogy mögöttem nagy sebességgel, irányíthatatlanul közeledik egy másik autó. Az utolsó pillanatban sikerült kikerülnie, mellettem borult az árokba. Nem sokon múlott, hogy ne az én autómba csapódjon.

– Közlekedési szakemberként mit gondol a vezetés közbeni mobilozásról?

– Sajnos a mindennapunk részévé vált. Azt látom, hogy akik megtehetnék, ők sem használják a kihangosítás opciót. A modern autókban gyárilag benne van a vezeték nélküli kihangosító, aki pedig egy ilyen autót megengedhet magának, annak minden bizonnyal a telefonja is alkalmas rá. Már egy egyszerű beszélgetés is nagyon elvonja a figyelmet, de komoly baleseti forrás a vezetés közbeni üzenetírás vagy a GPS-en való keresés is.

– Mire kellene odafigyelni vezetés közben?

– Meg kell tudni választani a megfelelő sebességet, ami nem feltétlen azonos az útszakaszon megengedett legnagyobb sebességgel. Mérlegelni kell az autó tulajdonságait, az úttest állapotát és a közlekedési körülményeket is. Különösen fontos ez a mostanában jellemző havas, kásás, egyszóval téli útviszonyok mellett. Emellett fontos az előzékenység, a türelmetlen, saját igazunkért a végsőkig kiálló magatartás gyakran okoz kellemetlen helyzeteket. Egy kisebb, személyi sérüléssel nem járó koccanás is okozhat komoly anyagi kárt, ami egyszerűen megelőzhető lett volna.