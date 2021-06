Az elismert kisbéri családi vállalkozás sok megyei középületet varázsolt újjá

Újabb siker a járásban: a kisbéri Gádor Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft. vehette át a megye kisvállalkozása díjat a megyei közgyűléstől. Az elismerést Szabó Ottó és Szabó Máté ügyvezetők fogadták, melyet oklevél formájában Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő nyújtott át.

Sokadik elismeréssel bővülhetett a településen is székhellyel rendelkező Gádor Kft. A teljes mértékben családi tulajdonban lévő építőipari generálkivitelező vállalkozás ügyvezetője, Szabó Ottó portálunknak elmondta: az elmúlt időkben a nevüket fémjelző építészeti fogalom szellemiségben üzemeltették közösen vállalkozásukat.

– Az alapításkor azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy létrehozunk egy olyan építőipari vállalkozást, mint amit a nevünket adó gádor szó is fémjelez: erőnket az oszlopok tartóereje adja. Az eltelt évek alatt a térség kiemelkedő cégévé nőtte ki magát vállalkozásunk. Generálkivitelezési munkáink között jelentős a mezőgazdasági épületek építése, de a térség önkormányzatainak új beruházásait és a már meglévő épületeik fenntartását is nagy részben mi végezzük – részletezte.

Legyen szó ipari, mezőgazdasági, lakossági vagy önkormányzati megrendelésekről, a vállalkozás munkáival az építőipar teljes szegmensét igyekszik lefedni. Az ügyvezető elmondta: a folyamatos fejlődés jegyében folytonosan bővítik rendelkezésükre álló gépparkjukat, kollégáikat pedig továbbképzések által emelik egyre magasabb szakmai szintekre.

– Fejlődéseink mérföldköveinkben is mérhetőek: 2002-ben az Év Vállalkozója Díjjal ismerték el munkánkat. Emellett saját beruházásban és kivitelezésben 2018-ban Győrben megépítettük a 40 lakásos Marcalpark Társasházat is. Az igazi büszkeség az ászári, részben összedőlt tájház megmentése volt, melyet sikerült eredeti formájába visszaállítani – emlékezett vissza Szabó Ottó.

A Megye Gazdaságáért elismerések díjátadóján, május 12-én a családi vállalkozás vehette át Az Év Kisvállalkozása díjat, mellyel kapcsolatban Szabó Máté ügyvezető elmondta: A kitüntetés kötelezettséget is ad.

– 20 éve jelen vagyunk kistérségünkben az építőipari kivitelezés terén. Munkáinkat az itt élő emberek, vállalkozások, önkormányzatok részére végezzük, akikkel mindennap találkozunk a civil életben is. Munkánkkal alakítjuk, formáljuk környezetünket, amiért felelősek is vagyunk. A 2002-es sikerek után a jelölő szervezet továbbra is figyelte munkánkat, eredményeink tükrében most érett be a munkánk gyümölcse erre a megtisztelő díjra. Így a tradicionális vállalkozás ifjabb generációja a díj birtokában lelkesen és motiváltan építheti a jövőt – tette hozzá.