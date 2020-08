Az egykori komáromi raktáros nagyot álmodott és világszerte ismert cég vezetője lett

Különleges karrier, ha valaki raktárosként indul és egy világszerte ismert cég, az Innospec Ltd. közép-európai kereskedelmi és műszaki igazgatója lesz. A komáromi Bondor Lászlóé ez a nem mindennapi történet.

A rendszerváltás idején alakította meg a Mol Zrt. jogelődje és a svéd Bycosin nevű cég Komáromban a Bycosin Kft.-t. A telephely és az iroda a Mol-finomító területén volt, a raktáros, majd később az üzemvezető Bondor László lett.

– Gázolajhoz gyártottunk és forgalmaztunk folyásjavítót, valamint olajüzemű berendezésekhez – kazánok, fűtőházak, erőművek, cukorgyárak – adalékanyagokat – emlékezett.

– A tulajdonos és a név változott, én maradtam az Octel Kft.-nél, ugyanazon a helyen. A termékskálánk bővült, amikor a Mol profiltisztítása során 2004-ben eladta a részét. Az új tulajdonos az Innospec Ltd., az óriási vegyipari konszern lett. Kineveztek műszaki igazgatónak, egy nagy tudású kutató-fejlesztő mérnöki csapattal dolgozhattam együtt. Sajátos feladatként leírtam, hogy a különféle tartalmú adalékanyagokkal mi mindent lehet elérni, hatékonyságot növelni vagy költséget csökkenteni, és erre garanciát is adtunk.

Az amerikai cég leépítette a magyarországi üzemet, a gyártást megszüntették. Egyedül Bondor László maradt, de immár az európai divízió alkalmazottjaként. Négy évvel ezelőtt megkérte a cégcsoport amerikai személyzeti igazgatója a Ferihegyi reptéren egy beszélgetés során, hogy pályázza meg a műszaki mellé a kereskedelmi igazgatói pozíciót is, erre két napot kapott. Megírta, egy hét múlva értesítették, hogy nyert.

– Mozgalmas hetek, hónapok, évek következtek – folytatta. – A németországi Herne városában volt a gyártóbázis, laboratóriummal. Közép-európai régiós igazgatóként kéthetente kereskedelmi, kéthetente műszaki megbeszélésekre utaztam, de az irodám szerencsére még mindig Komáromban volt. A német-, a lengyel-, a csehországi, a szlovákiai és a magyarországi értékesítés, illetve annak előkészítése volt a feladatom. A forgalom mennyiségére jellemző, hogy például nyolc évvel ezelőtt 300 millió tonnát, 2019-ben pedig már 750 millió tonnát forgalmaztunk csak Közép-Európában.

Elismerte a munkáját a cég akkori vezérigazgatója, dr. Uwe Plattes is. Nem véletlenül kérték, amikor elérte a nyugdíjkorhatárt, hogy „húzzon rá” még pár évet. Utána 2017-től külső tanácsadóként és egyéni vállalkozóként alkalmazta a cégcsoport, most is e munkakörben tevékenykedik.