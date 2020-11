Az egész jövőjét befolyásoló döntést hozott a világverő komáromi Versenygép

Ex Libris díjat vehetett át a komáromi ultratriatlonista, Szőnyi Ferenc. A Gubcsi Lajos alapította elismerést történelmünk ápolásáért, jelenünk tiszta magyar kultúrájáért és az új nemzedékek neveléséért legtöbbet tevő személyek és közösségek vehetik át évről évre.

Szőnyi Ferenc portálunknak elmondta, bár nagyon jólesett neki, először kicsit értetlenkedett, mivel érdemelte ki ezt az elismerést. Az alapító azonban a díjátadón elmondta, az elismerés több rétű. Arról beszélt, sportolói pályafutása igazán rendhagyó, hiszen későn kezdődött és teljesen amatőrként építette fel magát. Művészeti értéket látott a versenyei nem mindennapi helyszíneiben és hosszúságában. Emellett Gubcsi Lajos azt is kiemelte, a sportoló bármerre is futott, kerékpározott, vagy úszott, büszkén képviselte hazáját és Komáromot.

A koronavírus miatt azonban több versenye is elmaradt a komáromi ultratriatlonistának. Több hónapig bajlódott egy bokasérüléssel is, amely megnehezítette a futást, így helyette áttért a kerékpárra és a munkájára fókuszált az építőiparban.

– Nehéz volt célt találni, hiszen bizonytalanná vált nem csak az idei versenyzésem, hanem a sportjövőm is – mondta Szőnyi Ferenc. – Ötvenhat éves elmúltam, ha az idei évet kihúzzuk, akkor el kell engednem a világ élmezőnyét. Érdekes az is, hogy a sportban sohasem sérültem meg komolyabban, ám most, a dolgos hétköznapokban a térdem is megfájdult.

Úgy fogalmazott, jövőképében most a sport egy kicsit háttérbe szorult, de ez nem azt jelenti, hogy többet nem fog versenyezni, csak azt, hogy már nem az egész világot akarja legyőzni, hanem a korcsoportjában szereplőket. Az idei esztendőben bár bizonyos, hogy minden verseny elmarad, jövőre már több helyre hívták, de még minden bizonytalan.

Továbbra is csak az extrém távok vonzzák, részt venne 24 órás, hatnapos futáson. Szeretettel gondol vissza Indiára, ahol három nagy versenyen is diadalmaskodhatott. Úgy érzi, a 480 kilométeres futóverseny tartogat számára lehetőségeket. Szőnyi Ferenc mellett Maráz Zsuzsanna, esztergomi ultrafutó is Ex Libris díjat kapott. Az elismerést az alapító, Gubcsi Lajos Makovecz-házának szoborkertjében vehették át.